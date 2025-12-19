觀光署精選跨年活動 共迎2026第一道曙光

跨年將至，交通部觀光署彙整國家風景區、主題樂園及各個縣市政府等44個特色活動，從都會星光派對、山城日出音樂會，到湖畔跨年與戰地曙光，一次帶給遊客不同風格的跨年體驗。觀光署並以「北、中、南、東、離島」精選活動，邀請全國民眾跟著旅遊地圖，一起迎接嶄新的2026年。

北部民眾，一定不能錯過多次獲得國際媒體及OTA評為全球十大跨年晚會的「台北最High新年城-2026跨年晚會」。今年跨年多元舞台將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同的音樂風格布滿跨年晚會主舞台周邊，透過晚會整體呈現，帶給民眾歡樂及新希望。

中部民眾，可到中台灣最具指標性的日月潭湖畔參加「2026日月潭跨年晚會『潭然心動』」，活動將於12月31日晚間於水社碼頭熱鬧登場，今年也推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火，隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」。

南部民眾，在2025年最後一日一定不能錯過「賞太平2025一抹紅霞」，遠眺嘉南平原及台灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，並由遊客彩繪祈福燈喜迎2026新年。隔天可參加以古典音樂為主軸的音樂會活動「阿里山日出印象音樂會」，在壯麗景致與悠揚樂聲中迎來元旦第一道晨曦。

東部民眾，可到花蓮遠雄海洋公園參加跨年限定唯一梯次的「2025海洋星光之夜」，以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等多項體驗，還有特別值得推薦的與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次等亮點，活動需事先預約報名。

離島跨年迎新更是難得體驗，「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」，特邀知名藝人及百萬網紅歌手、獨立樂團大賞獎樂團、馬祖好聲音歌唱比賽小小歌手，共同與鄉親、遊客跨年迎新，歡喜迎接嶄新的2026年。

此外，「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」將於元旦清晨登場，可於馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮。遊客們藉晨曦的加持健行下山，途經在寒風中守護居民的北高守備大隊營區、曾做為警戒哨的莒光堡及綠意盎然的山壁。

觀光署表示，今年跨年活動橫跨全台，從山巒、海洋、樂園到離島，每一地區都端出最具特色的節目與景觀，更多活動資訊請洽觀光署國家風景區管理處、主題樂園及縣市政府相關網站查詢。建議民眾參加跨年及迎曙光活動時，可多搭乘公共運輸或接駁車，並做好保暖禦寒準備。

