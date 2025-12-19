水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元
金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，近日送回清潔保養時曝光，因份量驚人，被形容可稱「全台最粗、最重」的金項鍊，市值粗估超過1300萬元。他今受訪說，並非刻意炫富，單純出於對黃金的喜愛，「從以前就喜歡收集黃金，一點一點買，慢慢累積」。
張老闆表示，這條3公斤項鍊隨著收藏增加，不斷加重升級，本來目標挑戰4公斤，但戴上去受不了，已很吃力，他笑說要有很強壯的脖子，現在僅偶爾配戴，形容是「甜蜜的負擔」，暫未再計畫繼續加重。
除了項鍊，張老闆手中還收藏大量戒指、金條與各式金飾，戒指重量從一錢到數兩不等，自嘲多到數不完，他偏好粗獷、麻花造型的金飾，只要喜歡就會購入，不會特別去管價錢，粗估約蒐藏14、15公斤，坦言會再繼續買下去。
43歲張老闆經營水煎包生意，也涉足高級貓種買賣，神秘身家直到項鍊曝光後，引發外界關注。他專攻拿破崙、短腿貓等高單價貓種，一隻售價約8萬至10萬元，他說對動物育種充滿興趣，過去也曾飼養多種特殊動物，自認喜歡研究、蒐集。
承作金項鍊的江姓銀樓業者表示，張老闆從年輕蒐集黃金2、30年，約7、8年前開始委託打造這條金項鍊，並非一次完成，而是隨著購入黃金不斷逐步加重，項鍊寬度比人手臂還要粗，項鍊會定期拿來清潔保養，主要以火烤方式去除表面髒汙，這是黃金最快速有效清潔手法。
業者說，近年國際局勢動盪，通膨升溫，黃金成為資金避險去向，加上比特幣等風險性資產波動，金價持續攀升，一年多前每錢約1萬元，如今已漲至1萬6700元，這條項鍊帳面價值已大幅增值5、600萬元。
