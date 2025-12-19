排隊打疫苗！台中海洋館企鵝量體重、抽血貼繃帶 超萌模樣曝光
台中海洋館的「麥哲倫企鵝」入住半年了！為確保這群嬌客能健康過年，台中海洋館日前安排專業獸醫團隊與飼育員合作，為全體企鵝進行「年終團體大健檢」；只見企鵝量體重、乖乖受檢的超萌模樣首度公開，療癒指數滿分！
台中海洋館表示，「麥哲倫企鵝」屬於溫帶企鵝，對環境濕度與衛生要求極高，館方企鵝區位於2樓，採用全台首創開放式展缸，讓遊客近距離觀察企鵝游泳與互動，原計畫引進18隻麥哲倫企鵝，但因阿根廷疫區限制，僅有6隻到位，其餘12隻延至農曆年前，目前館內共飼養6隻麥哲倫企鵝，近期健康檢查後，確認企鵝群健康活躍。
館方表示，麥哲倫企鵝的日常照護，如觀察外觀、監測每日攝食量外，館方更偕同中興大學獸醫學院獸醫師團隊，定期執行血液及咽喉等檢測。透過專業數據分析，不僅能預防疾病發生的可能性，更能為每隻企鵝建立專屬的「健康資料庫」，全方位守護牠們的身體狀況。
獸醫師團隊分享指出，經歷前一天20小時禁食的企鵝們，檢測當天就像準備打疫苗的小朋友般，既興奮又害怕地在隔離區候診；由於企鵝從外觀難以辨識性別，飼育員細心地透過牠們翅膀上的「身分證」（彩色臂環）來確認身分，被點名的企鵝有時還會跟飼育員玩起「你追我閃」的躲貓貓，最終才乖乖上秤量體重。
隨後這群換上亮麗新羽的企鵝寶寶們，任由採檢人員於腳丫子抽血，並貼上專屬小繃帶止血；經過飼育人員觀察確認無異狀，企鵝們完成任務後，隨即重返群體，享受館方特別準備的「鮮魚大餐」，補償禁食期間的辛勞，準備好在春節期間展現出神采奕奕的姿態與大家見面。
台中海洋館表示，2026年度門票現已全面開放線上預訂，館內依然採取預約分流制以維持參觀品質，由於熱門時段名額有限，建議民眾及早訂票。台中海洋館官方網站：https://tcaqua.com.tw。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言