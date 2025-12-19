快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機科技執法明年上路 接機臨停逾3分鐘4月起開罰

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
航警局指出科技執法將於第一航廈及第二航廈入境接機道路實施，針對違反「道路交通管理處罰條例」第56條規定者，臨時停車超過3分鐘即自動拍照錄影蒐證，並由警方依法開單取締，罰鍰金額依違規情節而定，預計從600元起跳，最高可達1200元。記者季相儒／攝影
航警局指出科技執法將於第一航廈及第二航廈入境接機道路實施，針對違反「道路交通管理處罰條例」第56條規定者，臨時停車超過3分鐘即自動拍照錄影蒐證，並由警方依法開單取締，罰鍰金額依違規情節而定，預計從600元起跳，最高可達1200元。記者季相儒／攝影

桃園國際機場因出入境旅運量大、航廈周邊道路空間有限，違規臨停情形頻傳，影響交通秩序與接機動線。

為改善接機車道的使用效率，桃園機場規劃試辦為期兩年的科技執法措施，提升道路周轉率與整體交通安全，並改善旅客通行效率，現在第一、第二航廈已經有安裝電子LED看板進行測試。

航警局表示相關科技執法設備將自115年1月1日起展開為期3個月的宣導期，期間不取締告發。並自115年4月1日零時起正式啟用，該措施為國內機場首創。

航警局指出科技執法將於第一航廈及第二航廈入境接機道路實施，針對違反「道路交通管理處罰條例」第56條規定者，臨時停車超過3分鐘即自動拍照錄影蒐證，並由警方依法開單取締，罰鍰金額依違規情節而定，預計從600元起跳，最高可達1200元。

桃機呼籲民眾配合相關措施，並多加利用機場停車場30分鐘免費停車時段。

為改善接機車道的使用效率，桃園機場規劃試辦為期兩年的科技執法措施，提升道路周轉率與整體交通安全，並改善旅客通行效率，現在第一、第二航廈已經有安裝電子LED看板進行測試。記者季相儒／攝影
為改善接機車道的使用效率，桃園機場規劃試辦為期兩年的科技執法措施，提升道路周轉率與整體交通安全，並改善旅客通行效率，現在第一、第二航廈已經有安裝電子LED看板進行測試。記者季相儒／攝影

桃園機場 科技執法

延伸閱讀

影／桃機聖誕活動邀旅客同歡 打造7米高科技互動台味聖誕樹

避讓救護車還挨罰…高市首創AI影像過濾科技執法 降低民怨

外籍人士桃機偷超商遭航警逮捕 調查後竊盜罪送辦

科技執法遏鄰損 李四川要讓工地架螢幕秀震盪值

相關新聞

基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次 占全台86%

基隆港務分公司統計，今年國際郵輪旅客人次至今天累計突破95.2萬人次，超越疫情前2019年高峰94.6萬人次，締造開港以...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

桃機科技執法明年上路 接機臨停逾3分鐘4月起開罰

桃園國際機場因出入境旅運量大、航廈周邊道路空間有限，違規臨停情形頻傳，影響交通秩序與接機動線。

避免誤導 地礦中心宣布活動斷層取消分類

為避免外界低估活動斷層風險，經濟部地質調查及礦業管理中心19日表示，已依監察院指正檢討修正「臺灣活動斷層分布圖」，不再區...

清大攜手十三行博物館 水下考古特展揭開海底文化資產

深海之下，蘊藏著人類尚未完全解讀的歷史記憶。新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，攜...

台灣參與制定！國際急救新指引「使用AED不必脫胸罩」 異物梗塞先拍背

國際復甦聯盟（ILCOR）更新緊急救護指引，衛福部也將修正國內訓練教材內容，參與指引制定的ILCOR亞洲區代表、台大醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。