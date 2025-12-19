聽新聞
0:00 / 0:00
桃機科技執法明年上路 接機臨停逾3分鐘4月起開罰
桃園國際機場因出入境旅運量大、航廈周邊道路空間有限，違規臨停情形頻傳，影響交通秩序與接機動線。
為改善接機車道的使用效率，桃園機場規劃試辦為期兩年的科技執法措施，提升道路周轉率與整體交通安全，並改善旅客通行效率，現在第一、第二航廈已經有安裝電子LED看板進行測試。
航警局表示相關科技執法設備將自115年1月1日起展開為期3個月的宣導期，期間不取締告發。並自115年4月1日零時起正式啟用，該措施為國內機場首創。
航警局指出科技執法將於第一航廈及第二航廈入境接機道路實施，針對違反「道路交通管理處罰條例」第56條規定者，臨時停車超過3分鐘即自動拍照錄影蒐證，並由警方依法開單取締，罰鍰金額依違規情節而定，預計從600元起跳，最高可達1200元。
桃機呼籲民眾配合相關措施，並多加利用機場停車場30分鐘免費停車時段。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言