桃機科技執法明年上路 接機臨停逾3分鐘4月起開罰

桃園國際機場因出入境旅運量大、航廈周邊道路空間有限，違規臨停情形頻傳，影響交通秩序與接機動線。

為改善接機車道的使用效率，桃園機場規劃試辦為期兩年的科技執法措施，提升道路周轉率與整體交通安全，並改善旅客通行效率，現在第一、第二航廈已經有安裝電子LED看板進行測試。

航警局表示相關科技執法設備將自115年1月1日起展開為期3個月的宣導期，期間不取締告發。並自115年4月1日零時起正式啟用，該措施為國內機場首創。

航警局指出科技執法將於第一航廈及第二航廈入境接機道路實施，針對違反「道路交通管理處罰條例」第56條規定者，臨時停車超過3分鐘即自動拍照錄影蒐證，並由警方依法開單取締，罰鍰金額依違規情節而定，預計從600元起跳，最高可達1200元。

桃機呼籲民眾配合相關措施，並多加利用機場停車場30分鐘免費停車時段。

