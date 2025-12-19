避免誤導 地礦中心宣布活動斷層取消分類

為避免外界低估活動斷層風險，經濟部地質調查及礦業管理中心19日表示，已依監察院指正檢討修正「臺灣活動斷層分布圖」，不再區分第一類與第二類活動斷層，未來將統一呈現。地礦中心指出，不論原列為第一類或第二類，皆屬距今約十萬年內曾活動、未來仍可能再度活動的斷層。

依據《災害防救法》第22條與「風災震災火災爆炸火山災害潛勢資料公開辦法」第4條，地礦中心依法公開活動斷層分布圖。地礦中心說明，為避免相關目的事業主管機關或國民低估第二類活動斷層的風險，或因文字解讀誤會而誤用，因此不再區分第一類與第二類活動斷層。自今年10月起，台灣活動斷層分布圖已不再分類，所有斷層統一顏色及圖例。

地礦中心指出，過去第一類與第二類活動斷層分類，僅是目前可以取得斷層最近一次活動歷史的證據。第二類活動斷層沒有較不重要或較不危險的意涵，若取得更年輕的斷層活動年代證據，第二類活動斷層也會改為第一類活動斷層。110年版臺灣活動斷層分布圖公開後，已於111年透過公函、官網以及新聞稿加強說明，明確指出分類並非等同地震潛勢或危險度高低，第二類活動斷層未來也有活動風險。

針對監察院指正的內容，地礦中心表示，未來檢討更新活動斷層分布圖，將發函至相關部會、縣市政府與技師公會等，加強說明活動斷層分布圖的使用與資料限制。主動強化與地方政府、學術研究機構、專業團體之溝通，透過意見交流與資訊共享，凝聚共識，落實監察院的建議，提升國家韌性。

