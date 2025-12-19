快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

聽新聞
0:00 / 0:00

清大攜手十三行博物館 水下考古特展揭開海底文化資產

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「湛藍十三：水下考古永續傳承展」展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備。圖／十三行博物館提供
「湛藍十三：水下考古永續傳承展」展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備。圖／十三行博物館提供

深海之下，蘊藏著人類尚未完全解讀的歷史記憶。新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，攜手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫，並結合中國科技大學數位技術，透過學術研究與沉浸式科技應用，帶領觀眾走入水下考古的世界，一探沉睡於海底的文化資產。

本次展覽展現產官學跨域合作成果，展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備，讓民眾近距離認識水下考古作業的專業與挑戰。展覽也突破傳統靜態展示形式，邀請清華大學考古隊員親自錄製語音導覽，觀眾可透過掃描QR Code聆聽，並延伸至YouTube平台分享，將學術研究轉化為具臨場感的探索故事。

在視覺體驗方面，中國科技大學團隊以沉船遺址為主題，參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」，重現沉船周邊的魚群動態與光影變化，營造彷彿置身海底的沉浸感受，讓觀眾透過科技體驗水下文化資產的樣貌。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次展覽結合學術深耕與數位轉譯，感謝清華大學與中國科技大學在研究與技術上的支持，讓考古知識以更親近大眾的方式呈現。此外，也感謝台新國際商業銀行以實質行動支持永續理念，並與新北設計中心合作，於館內打造全新餐飲品牌「13 CAFÉ」。

羅珮瑄指出，「13 CAFÉ」為全臺唯一以考古與永續為主題的咖啡廳，空間裝修導入綠色永續概念，餐點嚴選在地有機食材，落實環境友善承諾，將於12月23日同步開幕。走進咖啡廳，可見Q版考古文物人面陶罐與台新Richart迎賓，並藏有多項細節巧思，邀請民眾在參觀展覽之餘，一同體驗考古與永續交織的文化氛圍。

新北市十三行博物館結合中國科技大學打造的15米「沈浸式海底隧道」，引領觀眾穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。圖／十三行博物館提供
新北市十三行博物館結合中國科技大學打造的15米「沈浸式海底隧道」，引領觀眾穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。圖／十三行博物館提供
新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。圖／十三行博物館提供
新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。圖／十三行博物館提供
「湛藍十三：水下考古永續傳承展」展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備。圖／十三行博物館提供
「湛藍十三：水下考古永續傳承展」展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備。圖／十三行博物館提供
新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。圖／十三行博物館提供
新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。圖／十三行博物館提供

考古 文化資產 永續

延伸閱讀

許茹芸跨界當翻譯！躲進首爾咖啡廳4個月 做一半老公才知她「上班」

文資局「烽火船說」巡迴首站在金門 揭開船奇歷史故事與記憶

宜蘭建築工地挖到「古船」？文化局已妥善保全木構件 請考古專家現勘

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

相關新聞

基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次 占全台86%

基隆港務分公司統計，今年國際郵輪旅客人次至今天累計突破95.2萬人次，超越疫情前2019年高峰94.6萬人次，締造開港以...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

桃機科技執法明年上路 接機臨停逾3分鐘4月起開罰

桃園國際機場因出入境旅運量大、航廈周邊道路空間有限，違規臨停情形頻傳，影響交通秩序與接機動線。

避免誤導 地礦中心宣布活動斷層取消分類

為避免外界低估活動斷層風險，經濟部地質調查及礦業管理中心19日表示，已依監察院指正檢討修正「臺灣活動斷層分布圖」，不再區...

清大攜手十三行博物館 水下考古特展揭開海底文化資產

深海之下，蘊藏著人類尚未完全解讀的歷史記憶。新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，攜...

台灣參與制定！國際急救新指引「使用AED不必脫胸罩」 異物梗塞先拍背

國際復甦聯盟（ILCOR）更新緊急救護指引，衛福部也將修正國內訓練教材內容，參與指引制定的ILCOR亞洲區代表、台大醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。