清大攜手十三行博物館 水下考古特展揭開海底文化資產
深海之下，蘊藏著人類尚未完全解讀的歷史記憶。新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，攜手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫，並結合中國科技大學數位技術，透過學術研究與沉浸式科技應用，帶領觀眾走入水下考古的世界，一探沉睡於海底的文化資產。
本次展覽展現產官學跨域合作成果，展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備，讓民眾近距離認識水下考古作業的專業與挑戰。展覽也突破傳統靜態展示形式，邀請清華大學考古隊員親自錄製語音導覽，觀眾可透過掃描QR Code聆聽，並延伸至YouTube平台分享，將學術研究轉化為具臨場感的探索故事。
在視覺體驗方面，中國科技大學團隊以沉船遺址為主題，參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」，重現沉船周邊的魚群動態與光影變化，營造彷彿置身海底的沉浸感受，讓觀眾透過科技體驗水下文化資產的樣貌。
十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次展覽結合學術深耕與數位轉譯，感謝清華大學與中國科技大學在研究與技術上的支持，讓考古知識以更親近大眾的方式呈現。此外，也感謝台新國際商業銀行以實質行動支持永續理念，並與新北設計中心合作，於館內打造全新餐飲品牌「13 CAFÉ」。
羅珮瑄指出，「13 CAFÉ」為全臺唯一以考古與永續為主題的咖啡廳，空間裝修導入綠色永續概念，餐點嚴選在地有機食材，落實環境友善承諾，將於12月23日同步開幕。走進咖啡廳，可見Q版考古文物人面陶罐與台新Richart迎賓，並藏有多項細節巧思，邀請民眾在參觀展覽之餘，一同體驗考古與永續交織的文化氛圍。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言