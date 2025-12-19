清大攜手十三行博物館 水下考古特展揭開海底文化資產

深海之下，蘊藏著人類尚未完全解讀的歷史記憶。新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，攜手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫，並結合中國科技大學數位技術，透過學術研究與沉浸式科技應用，帶領觀眾走入水下考古的世界，一探沉睡於海底的文化資產。

本次展覽展現產官學跨域合作成果，展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備，讓民眾近距離認識水下考古作業的專業與挑戰。展覽也突破傳統靜態展示形式，邀請清華大學考古隊員親自錄製語音導覽，觀眾可透過掃描QR Code聆聽，並延伸至YouTube平台分享，將學術研究轉化為具臨場感的探索故事。

在視覺體驗方面，中國科技大學團隊以沉船遺址為主題，參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」，重現沉船周邊的魚群動態與光影變化，營造彷彿置身海底的沉浸感受，讓觀眾透過科技體驗水下文化資產的樣貌。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次展覽結合學術深耕與數位轉譯，感謝清華大學與中國科技大學在研究與技術上的支持，讓考古知識以更親近大眾的方式呈現。此外，也感謝台新國際商業銀行以實質行動支持永續理念，並與新北設計中心合作，於館內打造全新餐飲品牌「13 CAFÉ」。

羅珮瑄指出，「13 CAFÉ」為全臺唯一以考古與永續為主題的咖啡廳，空間裝修導入綠色永續概念，餐點嚴選在地有機食材，落實環境友善承諾，將於12月23日同步開幕。走進咖啡廳，可見Q版考古文物人面陶罐與台新Richart迎賓，並藏有多項細節巧思，邀請民眾在參觀展覽之餘，一同體驗考古與永續交織的文化氛圍。 新北市十三行博物館結合中國科技大學打造的15米「沈浸式海底隧道」，引領觀眾穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。圖／十三行博物館提供 新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。圖／十三行博物館提供 「湛藍十三：水下考古永續傳承展」展出由清華大學慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古人員實際使用的水肺潛水裝備。圖／十三行博物館提供 新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。圖／十三行博物館提供

