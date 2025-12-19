快訊

基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次 占全台86%

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次，占全台86%。圖／基隆港務分公司提供
基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次，占全台86%。圖／基隆港務分公司提供

基隆港務分公司統計，今年國際郵輪旅客人次至今天累計突破95.2萬人次，超越疫情前2019年高峰94.6萬人次，締造開港以來全新紀錄，全年度上看98萬人次，占全台郵輪旅客人次之86%。

今天造訪基隆港的地中海榮耀號屬於冬季「基隆-那霸雙母港」14航次中的第11航次，自那霸搭載2599位旅客至基隆旅遊後返回那霸，並有2089位旅客結束沖繩之旅在基隆結束旅程。去年1月這條新航程開啟後，基隆港郵輪從此「淡季不淡」，成為疫後驚人的復甦動力。

基隆港郵輪產業發展歷史悠久，在國際觀光未普及的1960年代，即有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。1997年麗星郵輪進駐基隆為母港，隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪陸續插旗基隆母港，促成旅客人次由2007年之27.2萬人次，到2019年的94.6萬人次，成長率達247.8%，成為亞洲第二大郵輪客源市場。

基隆港務分公司說，疫情期間全球郵輪停擺，基隆港2023年起快速復甦，從谷底翻轉到再破歷史紀錄花3年的時間，中央、地方觀光主管機關、基隆港在地CIQS（關務署等單位）、郵輪旅行業者的通力合作。

展望明年，基隆港務分公司表示，郵輪產業仍有持續成長的趨勢，港務公司將持續與夥伴單位合作對外行銷招商，並從顧客角度出發繼續強化軟硬體服務，為觀光產業助攻。

基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次，占全台86%。記者游明煌／攝影
基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次，占全台86%。記者游明煌／攝影
基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次，占全台86%。圖／基隆港務分公司提供
基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次，占全台86%。圖／基隆港務分公司提供

