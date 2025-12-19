施工延後開園 太平山元旦一日遊無緣迎山上曙光

快訊

中央社／ 宜蘭縣19日電

太平山國家森林遊樂區受聯外道路施工、延後至上午7時30分開園影響，明年元旦入園的一日遊民眾無緣迎接太平山新年曙光，但仍有機會獲得新年限量書籤。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署日前表示，因遊樂區聯外道路宜專一線8.5公里處邊坡整治工程影響，園區原本平日清晨6時、假日凌晨4時開園；12月15日起，調整開園時間為上午7時30分。遊客若欲前往白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點，請注意整點放行10分鐘管制措施。

宜蘭分署今天指出，太平山國家森林遊樂區可看見絕美日出，往年元旦會提早至凌晨3時就開園，供一日遊的遊客迎接新年曙光；但因聯外道路整治刷坡工程，考量安全性，明年元旦當天維持上午7時30分開園，只有提前在跨年夜入住太平山莊的民眾，能園區內迎接新年曙光。太平山莊目前已客滿。

宜蘭分署表示，元旦當天入園民眾雖無緣看到新年日出，但仍有機會在入園時獲得新年限量書籤，送完為止。

太平山 元旦

