台灣參與制定！國際急救新指引「使用AED不必脫胸罩」 異物梗塞先拍背

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國際復甦聯盟（ILCOR）更新緊急救護指引，成人急救流程，各國專家有鑒於實務上以自動體外去顫器（AED）施救女性時，為脫除胸罩會延誤黃金時間，不再建議脫除胸罩。示意圖，本報資料照片。
國際復甦聯盟（ILCOR）更新緊急救護指引，衛福部也將修正國內訓練教材內容，參與指引制定的ILCOR亞洲區代表、台大醫院急診醫學部主任張維典說，針對成人急救流程，各國專家有鑒於實務上以自動體外去顫器（AED）施救女性時，為脫除胸罩會延誤黃金時間，不再建議脫除胸罩。

國際復甦聯盟（ILCOR）更新緊急救護指引，重點包括嬰兒心肺復甦術（CPR）改為雙手環繞嬰兒，以拇指按壓胸骨；以自動體外去顫器（AED）施救女性時，不再建議先脫除胸罩。民眾熟知的哈姆立克急救法也有變革，最新版本建議，先用力拍打被救者背部5次，經實證認為，拍背可增加瞬間胸腔壓力，幫助排除異物。

現行急救訓練中，民眾已熟知CPR施救，及尋找AED並依設備指引將貼片黏於被救者胸部。張維典表示，AED需直接貼於病人皮膚上，貼在衣服、內衣外，急救效果不佳，實務上遇到被救者為女性時，施救民眾為移除胸罩花費許多時間，延誤CPR、AED急救時間，考量救援黃金時間分秒必爭，最新國際指引建議，不必脫掉胸罩，只要將其上移至可正確貼上電擊貼片即可。

至於民眾熟知的哈姆立克急救法，張維典表示，過去遇到異物梗塞時，針對成人施救方式是從病人背部環抱，一手拳眼向內，另一手覆蓋拳頭，並向病人「後上方」用力推擠5次。最新版本建議，比照對嬰兒的施救方式，先用力拍打被救者背部5次，若異物無法排除，繼續實施傳統哈姆立克法，原因是經實證認為，拍背動作可增加瞬間胸腔壓力，幫助排除異物。

正確施救方法，危及時可幫助被救者搶回一命。張維典說，最常見民眾施救錯誤，是CPR壓得不夠深，實施CPR急救時，按壓處應在被救者二乳頭連線正中央，按壓深度要達到5至6公分，按壓後要讓被救者胸部完全回彈，並立刻再次加壓，不可中斷，且按壓速度要快，速率每分鐘約120次，若壓得不夠深、不夠快、回彈不夠多，或中斷按壓，都會導致效果不彰。

張維典提醒，民眾在外遇到需急救民眾，應把握「叫叫CAB」順序，先呼喚病人，若沒有反應、病人意識不清時，應把握黃金救援時間，立刻撥打119急救電話求助，後續才開始確認呼吸、脈搏、心跳，並實施CPR及尋找周邊AED使用。

