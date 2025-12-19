下週汽柴油估降最多3角 95無鉛零售價擬降至28元
俄烏和平協議可望有實質進展，國際油價應聲下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估22日凌晨零時起，汽柴油每公升價格調降新台幣0.2元到0.3元。
若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元或26.5元、95無鉛汽油每公升28.1元或28元、98無鉛汽油每公升30.1元或30元、超級柴油每公升25元或24.9元。
中油累算至12月18日的調價指標7D3B週均價為60.47美元，較上週62.55美元下跌2.08美元。本週新台幣兌美元匯率為31.474元，較上週31.219元貶值0.255元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調降0.2到0.3元，柴油調降0.2到0.3元。
中油將於21日中午12時公布實際調整金額。
