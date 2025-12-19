快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

下週汽柴油估降最多3角 95無鉛零售價擬降至28元

中央社／ 台北19日電

俄烏和平協議可望有實質進展，國際油價應聲下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估22日凌晨零時起，汽柴油每公升價格調降新台幣0.2元到0.3元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元或26.5元、95無鉛汽油每公升28.1元或28元、98無鉛汽油每公升30.1元或30元、超級柴油每公升25元或24.9元。

中油累算至12月18日的調價指標7D3B週均價為60.47美元，較上週62.55美元下跌2.08美元。本週新台幣兌美元匯率為31.474元，較上週31.219元貶值0.255元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調降0.2到0.3元，柴油調降0.2到0.3元。

中油將於21日中午12時公布實際調整金額。

中油 新台幣

延伸閱讀

台灣首座商用加氫站啟用　中油與聯華林德攜手邁向氫能新里程碑

降了降了！中油：明日起汽、柴油價格各調降0.4元

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

中油商業用加氫站 啟用

相關新聞

基隆港郵輪旅客人次創歷史新高今年已破95萬人次 占全台86%

基隆港務分公司統計，今年國際郵輪旅客人次至今天累計突破95.2萬人次，超越疫情前2019年高峰94.6萬人次，締造開港以...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

桃機科技執法明年上路 接機臨停逾3分鐘4月起開罰

桃園國際機場因出入境旅運量大、航廈周邊道路空間有限，違規臨停情形頻傳，影響交通秩序與接機動線。

避免誤導 地礦中心宣布活動斷層取消分類

為避免外界低估活動斷層風險，經濟部地質調查及礦業管理中心19日表示，已依監察院指正檢討修正「臺灣活動斷層分布圖」，不再區...

清大攜手十三行博物館 水下考古特展揭開海底文化資產

深海之下，蘊藏著人類尚未完全解讀的歷史記憶。新北市十三行博物館將於下周二推出全新特展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，攜...

台灣參與制定！國際急救新指引「使用AED不必脫胸罩」 異物梗塞先拍背

國際復甦聯盟（ILCOR）更新緊急救護指引，衛福部也將修正國內訓練教材內容，參與指引制定的ILCOR亞洲區代表、台大醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。