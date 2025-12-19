出院不等於完全痊癒 長照3.0明年試辦中介照護 輔導地區醫院轉型中繼

明年長照3.0將上路，為協助長者與重症患者在出院後能順利銜接照護，衛福部政務次長呂建德表示，希望家人能從容照顧，政府規畫中介轉銜制度，輔導地區醫院轉型成復健醫院、住宿型機構也能收部分中繼患者，目前全台北、中、南、東將於明年試辦相關計畫。

截至今年10月台灣65歲以上長者逾463.7萬人，預計明年初將達超高齡社會，呂建德今出席2025家庭照顧者關懷總會年度研討會時表示，預估2050年老年人口將達766萬人，占總人口數37.47％達到高峰。

呂建德說，患者在住院期間通常先歷經急性期醫療處置，隨後進入復健階段。然而大型醫院床位有限，無法長期收治復健病人，因此輔導地區醫院轉型成復健醫院，讓患者可以下轉延續復健療程並紓解醫學中心床位壓力。

呂建德表示，像台中的中醫附醫及中榮，就是將患者下轉至台中醫院的成功案例，患者可在院內完成所需復健治療，再評估返家時機；另一條路則是將輔導住宿型長照機構，提供結合復健與生活照顧的中介照護，後續狀況穩定再返家。

除了中繼機構協助復健返家，像中風造成肢體癱瘓，需要接受「復能」訓練。呂建德提到，復健主要是可逆的功能恢復，而復能則是在功能已趨於不可逆，透過訓練協助個案維持或重建生活自理能力，例如自行進食、穿衣，甚至洗澡。過去照護過程中，常見為求方便而過度代勞，導致功能快速退化。

衛福部長照司副司長吳希文說明，「中介轉銜全日專區試辦計畫」，個案經「PAC住院模式」結束治療後，經復能專業團隊評估符合收案條件，包括具復能潛能、以返家為目標，但短期無法返家、生活自主困難，可至試辦單位為住宿型機構如住宿式長照機構、護理之家、老人福利機構中介轉銜全日專區，進行至多3個月的密集復能訓練。試辦計畫將設定相關追蹤成效機制，確保個案訓練品質，並預計明年上半年公開徵求試辦單位。

呂建德說，復健黃金期約為前6個月，以日本政策為例，就是以6個月為分水嶺，前6個月為健保給付，之後就走長照制度，不過台灣尚在與健保署研擬各病症適用時間，不會這麼死板一刀切，或許就可以讓失能等級下降。

至於長照支付制度，呂建德指出，目前各機構是以論量計酬模式，但失能等級下降所能得到的給付勢必減少，因此將朝向論「目標」計酬模式，鼓勵各機構要盡可能改善失能等級，做得愈多成功愈多給付加乘。

