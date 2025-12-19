快訊

花旗基金會與攸惜關懷協會 助無家者重拾生命力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
花旗基金會與攸惜關懷協會，助無家者重拾生命力（花旗銀行／提供）
花旗基金會與攸惜關懷協會，助無家者重拾生命力（花旗銀行／提供）

花旗基金會致力於透過支持公益團體的創新能力，解決全球性的經濟與社會問題，以推動經濟進步。在台灣，花旗基金會2024全球創新挑戰賽的得主—社團法人臺北市攸惜關懷協會，強調「弱弱相助」的宗旨，讓曾經的弱勢成為現今支持弱勢的力量。

自2022年來，攸惜開始訓練無家者清洗技能，並開啟協助受訓者前進偏鄉校園公益洗地之先河； 2024年更在花旗基金會兩年五十萬美金的挹注下，2025年一舉完成超過45場公益偏鄉校園清洗服務，居歷年之冠，自攸惜推出偏鄉洗地專案以來，累計至今已突破97所，讓超過73,000多位偏鄉師生，共享煥然一新的校園。 

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）商業銀行董事長張聖心表示：「授人以魚，餉一時；授人以漁，利其終身。攸惜不僅幫助無家者習得一技之長，更提供一個真正的工作環境，讓弱勢族群能夠自立自強，重新掌握生命的機會、撕下大眾的偏見標籤。在花旗基金會的協助下，攸惜更能把偏鄉校園清洗的專案規模擴大，幫助更多無家者與偏鄉校園，串聯善的循環，匯集成社會共融的新典範。」

攸惜創辦人林立青表示，校園洗地正是協會「弱弱相助」的體現。讓受過專業清洗訓練的無家者，發揮專長，重返工作崗位，不僅為學校提供潔淨安全的學習環境，同時也為在攸惜支持下的個案，提供回歸社會前的職前準備。

在花旗基金會的協助下，攸惜從兩大核心面向著手：技能學習與培力、心理支持與社會共融，共計70小時的訓練課程。為幫助無家者掌握清洗專長，攸惜開設高壓清洗機組裝與維護、清潔現場壓克力防護板架設等與清潔工作環境相關的專業技能；同時更增加洗車、機車維護、角磨機修理等，提升無家者在勞動市場的競爭力及機會。

除此之外，攸惜理解無家者在面對獨立生活時所面臨的心理障礙，因此安排專業諮詢師，協助修復個人心理創傷、舉辦社交技能課程以建立信任與溝通能力，幫助無家者重建自信，跨越心理上的舒適區，勇敢回歸社會。

展望2026年，花旗基金會期待攸惜能夠繼續發揮社會影響力，幫助個案能夠穩健地融入社會，成為貢獻社群的一份子，進而解決無家者的社會問題；同時，也將公益洗地的服務觸角，延伸至更多有需要的偏鄉學校。透過全球創新挑戰賽（Global Innovation Challenge），花旗基金會致力於為具創新的社區公益團體，提供所需支援，協助其試行或擴展新的服務方案與發展模式，進一步深化其對社區的影響力。

