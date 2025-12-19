快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

只有竹東有感 上午9時50分新竹北埔規模3.1地震 最大震度1級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時50分，在新竹縣政府南南東方19.1公里，位於新竹縣北埔鄉，發生芮氏規模3.1地震，地震深度21.4公里。

各地震度級：新竹縣竹東1級。

