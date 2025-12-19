實驗動物使用量減量9% 農業部推AI管理強化人道措施

快訊

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
農業部今舉辦「3R推動成果暨優良動物科學應用表揚記者會」，公布近十年推動動物科學應用3R倫理（取代、減量、精緻化）成果。記者楊惠琪／攝影
農業部今舉辦「3R推動成果暨優良動物科學應用表揚記者會」，公布近十年推動動物科學應用3R倫理（取代、減量、精緻化）成果。記者楊惠琪／攝影

農業部今天舉辦3R推動成果暨優良動物科學應用表揚記者會，公布近10年推動動物科學應用3R倫理（取代、減量、精緻化）成果。全國實驗動物使用量減少約9%，年使用量由過去約120萬隻降至約110萬隻。動物保護司長江文全表示，除了強化減量外，也落實人道管理，希望在科研發展與動物福利間取得平衡。

農業部自民國109年起推動「建構生醫產業動物替代體系及開發關鍵技術」計畫，並於去年與國科會合作執行「臺灣動物實驗替代科技計畫」，逐步導入OECD替代試驗與電腦模擬技術，以提升研究效率並減少動物用量。

動物保護司長江文全表示，台灣對動物福利觀念已大幅轉變。他指出，30多年前在校從事實驗時，實驗動物往往被視為材料，「死了就丟」，當時缺乏人道照護與福利意識。然而，近年台灣逐步與國際接軌，從實驗設計、計畫審查、執行過程到動物照顧與終末處置，都已建立標準作業流程，以提升動物福利與透明度。

江文全說，目前國內每年使用的實驗動物約110萬至120萬隻，整體使用量已較過去約120萬隻有所下降。目前國內每年執行的實驗計畫約7千多件，使用的動物以齧齒類為最大宗，包括大鼠與小鼠，占比近6成，而使用單位公私部分約占各半，主要用於科學研究、生技開發與教育訓練。

對於是否設定減量目標，江文全表示，政府不會以單一的使用量作為政策指標，因為仍須兼顧科學研究需求及學術嚴謹性。我們更關切的是在科學應用前提下，研究人員與機構是否落實人道管理。至於動物替代方案需經過國際認證與科學驗證，非由單一國家單方面決定；替代技術必須符合國際認可，才能真正取代現行動物實驗。

為強化動物科學應用機構的3R倫理，農業部訂定評鑑制度，今頒發「優級」機構1家、「良級」21家，以及「特殊貢獻獎」3名。年度查核評核涵蓋計畫審查與3R考量、獸醫照護管理、動物房舍管理等項目。

農業部表示，今年已完成實驗動物人道管理系統建置，預計明年啟用。系統將導入資訊化與AI工具，提供全國約180家動物科學應用機構及其動物照護與使用委員會成員使用，可提升動物實驗計畫的申請、審查與年度報告填報效率，同時協助農業部彙整與分析全國管理情形，強化整體監督效能。

