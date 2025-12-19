C肝達標後下一個戰場！B肝「功能性治癒」新藥突破，肝癌風險可降76%

台灣C肝消除已全面超越世衛「消除路徑（Path to Elimination, PTE）」金級標準。但真正決定能否在2030年前肝癌發生率下降的全面達標，病程漫長、照護複雜的B型肝炎是關鍵。財團法人台灣肝病醫療策進會長、台大醫院副院長高嘉宏直言，B肝帶原人數龐大，與肝癌相關，若治療能提早啟動、讓更多病人達到穩定控制，甚至邁向「功能性治癒（Functional Cure）」，有效降低肝硬化與肝癌發生。

「2025專家論壇－B型肝炎防治與治療展望」日前舉行，聚集產官學界重要代表，包括健保署參議黃珮珊、台灣癌症基金會執行長張文震、副執行長蔡麗娟、厚生基金會執行長陳柏同、肝病策進會長高嘉宏、台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志、新竹臺大分院醫研部主任蘇東弘、台北榮總醫學研究部主任黃怡翔、台北榮總胃腸肝膽科醫師李懿宬，一同共商防治對策。

「功能性治癒」為治療新聖杯 單一新藥治癒率可達10%

面對B肝治療瓶頸，楊宏志表示，現行口服藥雖能抑制病毒，卻無法根除，停藥後復發率高達九成。國際治療新目標已轉向「功能性治癒」，意即在停止所有治療24周後，血液中的HBV DNA與B型肝炎表面抗原（HBsAg）皆無法測得，且狀態具有持續性。

楊宏志解釋，達成功能性治癒能降低約76%的肝癌風險，讓患者免於終身服藥。清除B肝的主要障礙，是肝細胞內如病毒「儲存庫」的共價閉合環狀DNA（cccDNA）及會持續製造表面抗原的「嵌入型HBV DNA」（嵌入宿主基因體），後者更會如「誘餌彈」般耗盡人體抗病毒免疫反應，現在有機會能去除兩者。

他分享，反義寡核苷酸（ASO）、siRNA 等新型療法的出現，讓功能性治癒不再只是理論。部分臨床試驗顯示，新型反義寡核苷酸藥物，在臨床試驗中單獨使用24週，停藥後即有約9至10%患者達成功能性治癒；若採用組合療法，例如小干擾RNA（siRNA）合併干擾素，治癒率可提升至20至25%，未來策略將聚焦「抑制病毒、減少抗原、恢復免疫」三管齊下。

高嘉宏提醒，這一切的前提，是必須在肝纖維化尚未過度進展之前介入。若等到病人已進入第三期纖維化或肝硬化，即使終身治療，肝癌風險仍難完全避免。

台灣癌症基金會、財團法人台灣肝病策進會及財團法人厚生基金會共同主辦「2025專家論壇－B型肝炎防治與治療展望」左起台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、厚生基金會執行長陳柏同、台北榮總胃腸肝膽科醫師李懿宬、台北榮總醫學研究部主任黃怡翔、台灣癌症基金會執行長張文震、健保署參議黃珮珊、肝病策進會長高嘉宏、台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志、新竹臺大分院醫研部主任蘇東弘。圖／台灣癌症基金會提供

認知迷思成防治最大破口 近四成患者自行停藥

治療上有新方法，但令人憂心是病人醫囑遵從性，張文震引用最新調查指出，在已知的B肝帶原者中，有近四成曾自行停藥，其中高達三成誤以為「肝指數正常或測不到病毒」即可斷藥。此外，三成帶原者不清楚需長期追蹤或服藥，顯見「沒症狀就沒事」的錯誤觀念盛行，成為肝癌防治的致命破口。

這些錯誤認知，正好說明B肝防治最棘手處，因前期沒有任何症狀，卻會在十至二十年後，以肝癌的形式一次清算。也因此，單靠藥物突破仍不足以支撐2030目標，如何把病人留在追蹤系統裡，才是制度的硬仗。

健保給付被指「太廉價」 效法Ｃ肝設國家級計畫

根據健保署統計，截至114年9月，已累積治療B肝病人達38.1萬人。黃珮珊指出，依「國家肝炎及肝癌防治計畫（2021–2025年）」推估，目前實際需要治療的B肝人數約為54.5萬人，換言之，整體治療涵蓋率約為69.9%。

然而，如何把病人留在追蹤系統裡，仍需政策支持。黃怡翔直言，第一線醫師缺乏篩檢動力，因健保給付B肝追蹤超音波「半年僅600點，實在太廉價」，病人定期回診的獎勵指標對醫師而言更是「形同虛設」。

高嘉宏強調，治療必須「提前」。目前健保給付常需患者纖維化達嚴重階段（F3），且非肝硬化者僅給付三年，導致病人面臨停藥復發風險。學會已建議放寬至「纖維化合併病毒量高（F2）」即可給付，與國際接軌。黃珮珊亦回應，目前健保署已密集召開會議，針對給付過低導致醫師招募困難的科別，啟動系列性盤點與提升規劃。

高嘉宏最後提醒，B肝防治需比照過去成功消除C肝的模式，制定國家級計畫，設立「B肝專責辦公室」 ，並編列前瞻性公務預算。 財團法人台灣肝病醫療策進會長、台大醫院副院長高嘉宏提醒，B肝防治需比照過去成功消除C肝的模式，制定國家級計畫，設立B肝專責辦公室並編列前瞻性公務預算。圖／台灣癌症基金會提供

商品推薦