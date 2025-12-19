活動斷層分類嚴重誤導災防體系？地礦中心修正分布圖例

監察院調查後痛批，經濟部活動斷層分類嚴重誤導災防體系，數十年來，國民身處險境而不自知，經濟部地礦中心今日回應，不再區分第一類與第二類活動斷層，自114年10月起，「台灣活動斷層分布圖」已不再分類，所有斷層統一顏色及圖例。

地質調查及礦業管理中心（地礦中心）19日表示，就監察院指正除檢討精進外，並於今年修正110年活動斷層分布圖，不再區分第一類與第二類活動斷層；不論第一類與第二類活動斷層都是距今十萬年以來曾經活動過、未來可能再度活動的斷層。

地礦中心指出，為避免相關目的事業主管機關或國民低估第二類活動斷層的風險，或因文字解讀誤會而誤用，因此不再區分第一類與第二類活動斷層，自114年10月起，台灣活動斷層分布圖已不再分類，所有斷層統一顏色及圖例。

地礦中心表示，過去第一類與第二類活動斷層分類，僅是目前可以取得斷層最近一次活動歷史的證據，第二類活動斷層沒有較不重要或較不危險的意涵，若取得更年輕的斷層活動年代證據，第二類活動斷層也會改為第一類活動斷層。

針對監察院指正的內容，地礦中心表示，未來檢討更新活動斷層分布圖時，將發函至相關部會、縣市政府與技師公會，加強說明活動斷層分布圖的使用與資料限制，主動強化與地方政府、學術研究機構、專業團體溝通。

