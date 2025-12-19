快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

活動斷層分類嚴重誤導災防體系？地礦中心修正分布圖例

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣活動斷層分布圖。圖／地礦中心提供
台灣活動斷層分布圖。圖／地礦中心提供

監察院調查後痛批，經濟部活動斷層分類嚴重誤導災防體系，數十年來，國民身處險境而不自知，經濟部地礦中心今日回應，不再區分第一類與第二類活動斷層，自114年10月起，「台灣活動斷層分布圖」已不再分類，所有斷層統一顏色及圖例。

地質調查及礦業管理中心（地礦中心）19日表示，就監察院指正除檢討精進外，並於今年修正110年活動斷層分布圖，不再區分第一類與第二類活動斷層；不論第一類與第二類活動斷層都是距今十萬年以來曾經活動過、未來可能再度活動的斷層。

地礦中心指出，為避免相關目的事業主管機關或國民低估第二類活動斷層的風險，或因文字解讀誤會而誤用，因此不再區分第一類與第二類活動斷層，自114年10月起，台灣活動斷層分布圖已不再分類，所有斷層統一顏色及圖例。

地礦中心表示，過去第一類與第二類活動斷層分類，僅是目前可以取得斷層最近一次活動歷史的證據，第二類活動斷層沒有較不重要或較不危險的意涵，若取得更年輕的斷層活動年代證據，第二類活動斷層也會改為第一類活動斷層。

針對監察院指正的內容，地礦中心表示，未來檢討更新活動斷層分布圖時，將發函至相關部會、縣市政府與技師公會，加強說明活動斷層分布圖的使用與資料限制，主動強化與地方政府、學術研究機構、專業團體溝通。

監察院 證據

延伸閱讀

【重磅快評】倒閣此路不通 監察院敢彈劾打老虎嗎？

藍白聯手提案！移請監察院彈劾卓榮泰 監院：明天巡察行政院

論文抄襲案高虹安敗訴 智慧法院判賠資策會40萬加登報1天

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

相關新聞

今明陰雨高山可能降雪 周日「冬至」東北季風有感影響 耶誕節大降溫

今明兩天受到南方雲系影響，各地雲量明顯偏多，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，有時也會有下雨狀況出現，外出建議攜帶雨...

雨彈開轟全台都有機會 颱風論壇：明天最容易下雨 恐明顯濕涼

南方水氣正在逐漸北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，愈晚各地下雨機率愈高，明天是最容易下雨的一天，加上東北季風...

濕冷平安夜 他指冷空氣南侵直逼冷氣團強度 耶誕節氣溫更低

今年平安夜可能又濕、又冷。氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大；同時東北...

今明全台降雨「一陣一陣」 周日「冬至」東北季風增強又降溫

今天全台有雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今明兩天水氣通過，各地雲量偏多，普遍會有...

南方雲系北移台灣上空「很多回波」 鄭明典：兩個作用在角力中

「很多回波」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中央氣象署的雷達回波圖，他表示，在冬季，這樣的回波不常見，但是主要回波在海...

未來10天3波東北季風 賈新興：耶誕節水氣偏多略偏濕冷

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。