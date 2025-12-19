兒少事故死傷多⋯國際嬰兒CPR指引不建議3指壓胸 衛福部擬修國內教材

內政部警政署統計，近4年因車禍死亡的12歲以下兒少，平均超過萬人。立委林月琴指出，事故傷害為兒少首要死因，掌握黃金4分鐘，實施心肺復甦術（CPR）可提升存活率4成以上。近期國際復甦聯盟（ILCOR）更新CPR指引，修正重點之一為嬰兒心肺復甦術不再建議3指壓胸，改用雙手環抱，以大拇指壓胸。衛福部醫事司指出，明年將全面修正國內CPR教材納入國際建議。

立法院厚生會急救賦能委員會主委馬惠明說，國際復甦聯盟今年依科學實證更新指引，嬰兒CPR手勢過去建議以3指按壓等手勢，最新指引已不再建議，改以雙手環抱嬰兒，並以拇指按壓胸部為主，嬰兒異物梗塞急救方法也從過去建議拍背、哈姆立克法均可使用，改為僅建議以拍背為主，委員會討論後，達成共識認同上述修正內容值得國內參考。

厚生會急救賦能委員會將整合前述內容，提出新版嬰幼兒急救指引，提供給衛福部參考。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，已著手準備修改國內CPR訓練手冊及教材。馬惠明強調，委員會成員來自全台CPR訓練機構，涵蓋8成教學能量，所形成的共識及提出的指引手冊，經衛福部核定後，將上網供各界免費使用，避免CPR訓練方式五花八門的問題。

除嬰兒CPR原則改變外，馬惠明說，本次國際指引較大更新，還包括民眾意識模糊時，旁人應立刻撥打急救電話尋求支援；成人CPR壓胸流程雖未改變，但現行訓練民眾實施急救時，僅要求實施CPR，並使用自動體外去顫器（AED），國際指引則建議，若時間與體力允許，建議實施人工呼吸，未來訓練手冊會新增另一版本，納入人工呼吸相關訓練內容。

厚生會急救賦能委員會召集人黃捷表示，為賦能全民，讓民眾遇見緊急危難時，能在4分鐘內挽袖救人，提升身旁被救者存活率，委員會除倡議AED地圖應更精確，讓民眾「查得到、用得到」，也與衛福部、內政部舉行協調會，在內政部的民防訓練中納入衛福部標準急救課程，讓CPR訓練更普及，最終目標是希望民眾都有急救能力，「願意救人、敢救人，也有能力救人。」 立法院厚生會急救賦能委員會主委馬惠明（前排右二）說，國際復甦聯盟今年依科學實證更新指引，建議改以雙手環抱嬰兒，並以拇指按壓胸部為主。記者林琮恩／攝影

商品推薦