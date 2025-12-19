雨彈開轟全台都有機會 颱風論壇：明天最容易下雨 恐明顯濕涼
南方水氣正在逐漸北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，愈晚各地下雨機率愈高，明天是最容易下雨的一天，加上東北季風吹拂下，全台灣濕涼感受會相當明顯，注意天氣變化。
今天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；中央氣象署表示，今、明兩天南方雲系北移，各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。今天東南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言