「大海浮夢」文學電影首映：呈現夏曼．藍波安與海洋文學

12月18日在台北華山藝文園區「光點電影院」有一場「大海浮夢」文學電影首映，這是紀錄蘭嶼達悟族作家也是清大人類學碩士、成大文學博士夏曼．藍波安的文學創作身影的文學家電影。這也是和碩（4938）董事長童子賢主持的目宿媒體「文學家系列」的最新作品，由導演周文欽掌鏡，包含蘭嶼祭典及夏曼·藍波安父子合力伐木並以手工完成造舟的過程，花費六年時間拍攝完成。

童子賢在2014年曾支持施振榮先生主持的「國家藝術文化基金會」長篇文學創作，夏曼的長篇作品「大海浮夢」恰好在這個創作計劃下誕生，這也是童子賢與作家夏曼．藍波安第一次的結緣。

這部「大海浮夢」也是目宿媒體「他們在島嶼寫作」電影系列的第十九部作家與第二十三部文學與藝術的電影。

作家夏曼．藍波安出身台灣蘭嶼達悟族，他有原住民身份但從小他拒絕被「優惠加分」，他憑自己的努力考入大學與研究所，最終夏曼取得淡江大學法文系學士、清華大學人類學碩士、成功大學文學博士學位，讀書時候他則有一個漢人姓名「施努來」。

夏曼以文學創作知名，是2023年中華民國第23屆「國家文藝獎」得主，他也是首位獲獎的原民作家，憑著文學創作成就而與前輩作家周夢蝶、楊牧、王文興、白先勇、黃春明...在文學殿堂並列。

童子賢表示，夏曼的的文字沉浸著黑潮溫暖的海洋氣息，而蘭嶼山崗的堅毅與土地的滋養，對映著海洋的豐富賜予卻變幻莫測，交織塑造出達悟族的生命韌性，他們也回應天與地一種敬天畏命的莊嚴文化態度。

夏曼．藍波安在32歲的《冷海情深》書中描寫他從都市社會重返蘭嶼重新學習傳統生活，他在採集、種植、潛水、伐木、造船中開始深刻體驗達悟族的海洋哲學、族群文化。

因為他在求學、工作過程中在漢人世界感受「失根與尋根」困頓與疑惑，而漢人社會也經常強勢要求原住民要「正確地鑲嵌自己」到漢人主流價值觀，也讓他飽經「薩伊德式」的文化認同掙扎。但是童子賢認為夏曼最後能以文學寫作轉換這些苦澀尖銳的衝突，以更大的胸襟將他化為省思，遂昇華個人困頓情感成為一篇篇深刻的文學作品。

飛魚的滋生繁多，山藥與芋頭小米的豐富是祖靈的保佑，伐木造船、海洋捕獵則是達悟族男人的家族傳承。

夏曼在首映會上感性的說，他小時候就羨慕爸爸與爺爺在蘭嶼山林海洋中奔跑游泳所展現的男人線條，他說那是一種野性的生命，他認為達悟族的男人都應該要鍛煉出海洋波浪一般的肌肉線條。

達悟族也有父子一生中至少合力造一艘獨木舟的傳承，這種蘭嶼特有的家族哲學，也都呈現在夏曼的作品之中。

這部「大海浮夢」電影前後花了6年，導演周文欽長年跨海到蘭嶼以鏡頭記錄了夏曼．藍波安的創作、潛水、採集、種植、伐木、造舟、儀式慶典與生活點滴，還包括難得一見的鏡頭：作家夏曼在白天潛水之後，深夜抱著蘋果筆記型電腦，在鍵盤上敲打捕獵著文字如捕獵飛魚，將腦海的思辨呈現成文字，其中的莊嚴態度一如泛獨木舟補飛魚，鏡頭下專注創作的態度，是難得與真實的「夏曼在島嶼寫作」。

