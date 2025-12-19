今明陰雨高山可能降雪 周日「冬至」東北季風有感影響 耶誕節大降溫

今明兩天受到南方雲系影響，各地雲量明顯偏多，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，有時也會有下雨狀況出現，外出建議攜帶雨具備用。

謝佩芸表示，今天到明天各地天氣比較陰雨一點，有些局部短暫雨，下雨的時候天氣會稍微有點涼意，東半部地區要留意局部較大雨勢。

今天到明天水氣比較多，謝佩芸表示，中北部、宜蘭3500公尺以上高山，可能要留意局部結冰和零星降雪的現象。

天氣現況，她說，從南海到台灣上空，一直到東方海面一帶，雲量非常多，這是目前正在影響台灣的南方雲系，預計今天下半天也會帶來愈來愈多水氣。這些南方雲系移動方向大致上是西南方到東北方，無論西半部和東半部目前都已經有雲層出現，隨著水氣增加，雲有愈來愈明顯的趨勢。

謝佩芸說，今天下半天開始到明天清晨，水氣還會增多，降雨狀況會愈來愈明顯。有些地方雖然現在沒有下雨，但是有些地方已經出現飄雨或小雨。

除了南方雲系直接影響帶來的降雨之外，謝佩芸表示，台灣的底層附近吹的是比較偏東風環境，因此東半部迎風面地區今天到明天下雨狀況也是會比較明顯一些。

降雨趨勢，謝佩芸表示，今天到明天，主要是明天上半天之前，台灣各地都有機會出現局部短暫雨的現象，東半部地區要留意局部較大雨勢出現，預計這波降雨會是在今天下半天到明天清晨這段期間。明天白天之後，南方雲系的水氣會漸漸開始減少，西半部明天白天下雨狀況會漸漸緩和下來。

謝佩芸表示，明晚到周日南方雲系減少，台灣附近東北季風增強，因此迎風面北部和東半部地區是會有一些降雨狀況，不過西半部尤其是新竹以南天氣，明晚之後到周日就會轉為多雲到晴的穩定型態。

預計下周一還是受到東北季風影響，不過謝佩芸表示，水氣比較少，各地以多雲到晴天氣為主，只有東半部、北海岸、大台北山區有零星短暫雨。下周二天氣上西半部大致上比較穩定，東半部受到偏東風影響，會有降雨狀況，且比下周一稍微再增加一些。

謝佩芸表示，周日到下周一東北季風增強期間，台灣附近風力也會增大，前往海邊活動要特別注意安全。

溫度趨勢，謝佩芸表示，昨天影響台灣的東北季風，今天逐漸減弱當中，但是今天受到整個雲層覆蓋的影響，中南部白天氣溫和昨天相比明顯下降；不過，北部地區和昨天相比，因為東北季風減弱了，所以北台灣氣溫反而增加中。今天各地溫度，白天高溫普遍在22至25度附近，夜晚清晨氣溫和前幾天相比有回升了，低溫17至19度左右，感受上比較舒適、稍微有涼意。今明兩天的天氣型態類似，所以各地溫度差不多，南北差異不會太大。

周日「冬至」，謝佩芸表示，東北季風增強之後，南北台灣溫度感受差異明顯。周日、下周一北台灣氣溫和今明兩天相比，又有明顯下降的狀況，感受上比較涼。

不過，謝佩芸表示，中南部地區因為周日之後天氣漸漸放晴，東北季風影響的程度也比較低，所以周日、下周一中南部白天高溫明顯回升，因此日夜溫差特別大，南來北往也要留意溫差。

謝佩芸表示，預計下周二東北季風減弱，北台灣溫度有明顯回升趨勢。下一波東北季風影響時間落在下周三，北台灣的溫度先下降；中南部地區感受上還不明顯，不過下周四也會有氣溫下降趨勢。下周三之後這波東北季風，目前評估會帶來比較涼的空氣，但涼空氣的程度還是東北季風的等級，目前資料沒有到大陸冷氣團的強度。

另外，謝佩芸表示，今天開始到周日，東南部、恆春半島容易出現長浪現象。周日隨著東北季風增強，沿海風浪也會增大，東北部也有長浪。周末安排戶外活動要多留意最新的天氣資訊。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

商品推薦