8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團與黨籍立委一同開記者會，將提案提高老農津貼至1.5萬元。記者劉懿萱／攝影
國民黨立法院黨團與黨籍立委一同開記者會，將提案提高老農津貼至1.5萬元。記者劉懿萱／攝影

為保障農民權益，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨黨團將提案提高老農津貼至1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因土地現值增長，應老農津貼放寬排富門檻、老農津貼改為每2年調整一次。

國民黨立委張嘉郡指出，老農津貼已經好幾年都沒有調整，但物價、房價、電價節節高升，將老農津貼提高到1.2萬元，是去年3月就已經提出提案，現在黨團也參考物價指數飛漲，盼提高至1.5萬元，照顧老農應該是跨黨派共識，希望不分黨派共同支持。

國民黨立委楊瓊瓔說，老農津貼已14年沒有調漲，物價指數不斷上升，很多農民因土地現值增長，必須過戶房產，才能夠保住一個月8000多元的生活津貼，對農民家庭不尊重也不公平。她主張老農津貼應放寬排富門檻，保障農民權益。此外，她也提出，老農津貼每4年依消費者物價指數調整，通膨嚴重，應改為2年調整一次。

國民黨立委謝龍介也說，一個月8000多元要怎麼生活？雖然提高至1.5萬沒辦法過富裕生活，但起碼可以三餐求溫飽。這是一個國家對一輩子為這塊土地奉獻付出的老農民，最卑微、最基本的一個照顧禮儀。

國民黨立委吳宗憲指出，農業牽涉到糧食自給率，我國目前的糧食自給率只有30%，美國、加拿大糧食自給率甚至到100%，鄰近的日本、韓國都有超過40%糧食自給率。從提升農業產業永續，讓年輕人加入、讓老農能夠順利的退休角度，希望提高老農津貼，壯大台灣的農業。

國民黨立委蘇清泉說，全台從事農漁牧者約有300萬人，領到老農老漁津貼卻沒幾人，因為有房產、土地價值就排富掉了，近年颱風一個接一個，但農業補助卻僅是農業成本20%「農民都在吃土。」台北市基本生活費2萬元、台中市1.6萬、屏東1.5萬，因此提高要求至1.5萬不是在畫大餅喊話，是他們真正需要。

老農津貼 國民黨 農民

