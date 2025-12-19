日本旅遊必看！378家7-ELEVEN導入行李寄放 解放雙手逛街沒煩惱

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
外國觀光客去日本玩寄放行李更方便了，「ecbo cloak」行李寄存平台宣布與7-ELEVEN合作，在全日本26個都道府縣、共378家7-ELEVEN門市導入行李寄存服務。圖為日本成田機場。美聯社
日本自由行寄放行李更方便了！有行李箱界的Airbnb之稱的「ecbo cloak」行李寄存平台宣布與7-ELEVEN合作，在全日本26個都道府縣、共378家7-ELEVEN門市導入行李寄存服務。由於多數門市鄰近車站、觀光熱點，對經常往返日本的台灣旅客而言，行程安排將更加彈性。

ecbo公司17日宣布7-ELEVEN合作，公司指出，「ecbo cloak」主打為訪日觀光客及經常移動、隨身攜帶行李的族群提供就近寄存服務，特別是鄰近車站、交通便利的便利商店，成為行李寄放需求高的理想據點。現行便利商店除購物外，已提供包裹寄送與取件等服務，導入行李臨時寄存後，可進一步滿足多元使用情境。由於ecbo cloak操作流程簡易，門市能在不增加過多負擔下活用後場空間、創造新收益，ecbo也將攜手7-ELEVEN持續提升整體服務便利性。

對台灣旅客來說，使用方式相對簡單，旅客可事先透過ecbo cloak的手機App或官方網站搜尋附近的7-ELEVEN配合門市，完成預約與線上付款後，再將行李直接帶至門市寄存。寄存時間依門市營業時間而定，多數門市提供24小時服務，行程彈性高。

至於費用方面，寄放最長邊未滿45公分的背包、手提包等行李，每件每日500日圓（約新台幣101元）；45公分以上的行李箱，則為每日800日圓（約新台幣162元）。

7-Eleven 日本 行李箱

