醫籲：早期肺癌1B以上已為高風險族群，健保治療應接軌國際

早期肺癌病患即使是1B階段，也要高度警惕復發風險。60歲的王小姐（化名）平時不抽菸，確診早期1B期肺癌後接受手術和化療，一度以為已熬過苦難；未料術後一年，她卻察覺無法像以往一樣提起重物，就醫後才發現居然是骨轉移，病情已急速惡化為第四期。

原以為可以安穩迎向下一段生活，突如其來的消息令王小姐深受打擊，但為了陪伴、支持孩子久一點，她毅然決然再次抗癌，醫療團隊也竭盡所能、力挺到底。

早期肺癌五年復發率45-76% 建議1B期以上應積極治療

一旦確診癌症，不只是患者本身，患者整個家庭都要面對多重壓力。臺北榮民總醫院胸腔部主治醫師江起陸指出，根據臨床上的經驗，大約有4到5成肺癌患者落在40至65歲之間，多數屬於三明治族群。不過由於低劑量電腦斷層篩檢的普及，早期肺癌容易被發現，因此也有年輕化趨勢。

「三明治族群可能上有高齡父母需要照護，下有未成年，或工作未穩定的子女須支持、陪伴！」江起陸直言。患者可能擔心自己會成為子女的負擔，若本身就是主要照顧者，也會擔憂倒下後，無人照顧家中父母。

在經濟層面上，患者常需要暫停工作，家人也可能需要請假陪同患者進行後續治療。此外，除了擔心疾病惡化、復發，患者通常也會擔心如果要接受化療，化療副作用可能帶來許多的痛苦、不舒服。

江起陸解釋，針對早期肺癌病患，手術是主要治療方式，但術後仍有復發風險，且病程分期越高，復發機率也隨之增加。根據研究統計，帶有EGFR基因突變患者，1A期的復發率尚低於20%，但1B期復發率卻已攀升到45%，第二期為62%，第三期則高達76%。基於此，他特別呼籲：1B期以上已是復發的高風險族群，建議1B期以上患者應更積極尋求進一步治療，以降低復發風險、提升存活率。

術後標靶輔助治療 有效降低復發

江起陸表示，研究指出，EGFR基因突變的患者較容易出現腦轉移，其風險增加1.8倍。因此術後輔助治療的選擇，特別需要考量藥物是否具有良好的穿透「血腦屏障」能力。有EGFR基因突變的患者，在亞洲人中比例較高，約占50%到60%。這些患者的特徵通常是不吸菸的女性，平均年齡大約在60到65歲左右，就如上述王小姐一般，一旦腦轉移、骨轉移，認知與行動能力都會大受衝擊。

根據國際治療指引建議，早期肺癌1B期到3期患者，若帶有EGFR基因突變，可考慮使用術後標靶輔助治療，以降低復發風險，研究顯示1B期病人接受術後標靶輔助治療五年不復發的機率可望由六成提高到八成，且對改善整體存活期也有幫助。不過目前早期病患的術後標靶輔助治療尚未納入健保，病患如果想盡早治療降低復發、轉移風險，便必須自費，但自費治療對大部分家庭來說經濟負擔沉重。

早期肺癌基因檢測、術後標靶輔助治療 建議納入健保給付

在台灣，超過一半的肺腺癌病患帶有EGFR基因突變，該族群復發、轉移風險較高。江起陸呼籲，早期肺癌的健保給付政策，應接軌國際治療指引，盡早將術後標靶輔助治療納入給付，讓1B期以上的患者能及時銜接最適合的術後輔助治療，以降低復發、轉移風險，並減少一些遺憾。若能透過AI、大數據分析等更精準找出早期高復發族群，健保給付就更能將錢花在刀口上。

江起陸也建議，早期肺癌患者都應接受基因檢測，「檢測越早越好」，且須定期回診，同時呼籲政府將基因檢測的給付時機提前，如此便能及早擬訂個人化治療策略，用藥也可以更精準、更有效。 醫師指出，由於低劑量電腦斷層篩檢的普及，早期肺癌容易被發現，因此也有年輕化趨勢。本報資料照片

