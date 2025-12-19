快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

聽新聞
0:00 / 0:00

這種腹痛別輕忽！55歲婦確診淋巴癌 醫示警：持續5徵兆要就醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
婦產科醫師吳佩玲。圖／長安醫院提供
婦產科醫師吳佩玲。圖／長安醫院提供

55歲女性移工因連續一周左下腹疼痛及雙腿水腫，趁陪同雇主至台中長安醫院就醫空檔，到婦產科門診求助。經婦產科醫師吳佩玲問診及檢查時，最終確診為全身性惡性淋巴瘤，所幸及時轉介至醫學中心接受血液腫瘤科的完整的治療。

吳佩玲提醒， 「早期發現、早期治療」是癌症治療最核心的關鍵。本案例起初的症狀僅是腹痛與腿部水腫，容易被當成一般婦科或靜脈問題而延誤，如果出現持續的淋巴結腫大、體重減輕、夜間盜汗、或不明原因的腹痛與水腫等情形應立即就醫，讓專業的醫師進行診斷。

吳佩玲說明，該名患者前來就診時，主訴持續的左下腹疼痛與明顯的腿部水腫。超音波發現骨盆腔內有直徑超過7公分的腫塊，觸診時也注意到患者腹部嚴重脹氣且硬實，鼠蹊部淋巴結也明顯腫大，隨即進一步安排腫瘤標記與電腦斷層檢查。

檢查結果發現，患者腹股溝、腹主動脈旁、腸繫膜有多處淋巴結嚴重腫大，這些腫大的淋巴結壓迫到血管，導致她雙腿水腫。此外，肺部、脾臟和子宮頸旁也發現有異常病灶，高度懷疑是惡性淋巴瘤，並將患者轉診至醫學中心血液腫瘤科，經接受穿刺活檢，最終確診為「B細胞惡性淋巴瘤」，接受更完整的治療。

吳佩玲說明，B細胞惡性淋巴瘤是淋巴癌中最常見的一種，淋巴組織遍布全身，因此腫瘤細胞會隨著淋巴循環擴散，這也解釋了患者為何會在多個器官和淋巴區域發現病灶。

淋巴 患者 水腫

延伸閱讀

國中女腹痛一年半找不到原因！痛到送急診 中醫揭：肝氣卡住

影／高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

腹痛暈眩藏致命危機 51歲婦罕見卵巢癌破裂大出血險喪命

感冒「一常見症狀」若持續超過兩周 醫示警：恐是癌症警訊

相關新聞

今明陰雨高山可能降雪 周日「冬至」東北季風有感影響 耶誕節大降溫

今明兩天受到南方雲系影響，各地雲量明顯偏多，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，有時也會有下雨狀況出現，外出建議攜帶雨...

濕冷平安夜 他指冷空氣南侵直逼冷氣團強度 耶誕節氣溫更低

今年平安夜可能又濕、又冷。氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大；同時東北...

今明全台降雨「一陣一陣」 周日「冬至」東北季風增強又降溫

今天全台有雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今明兩天水氣通過，各地雲量偏多，普遍會有...

南方雲系北移台灣上空「很多回波」 鄭明典：兩個作用在角力中

「很多回波」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中央氣象署的雷達回波圖，他表示，在冬季，這樣的回波不常見，但是主要回波在海...

未來10天3波東北季風 賈新興：耶誕節水氣偏多略偏濕冷

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

今天南方雲系北移，中央氣象署表示，除了東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外，西半部降雨機率也會逐漸提高，轉為有短暫陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。