聽新聞
0:00 / 0:00
濕冷平安夜 他指冷空氣南侵直逼冷氣團強度 耶誕節氣溫更低
今年平安夜可能又濕、又冷。氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大；同時東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於東北季風與大陸冷氣團等級之間，下周四耶誕節的氣溫還會下降更低一些。
他說，根據歐洲ECMWF數值模式模擬顯示，下周三受東北季風再增強影響，環境水氣增多，中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫雨；其它地區為多雲。
溫度方面，他表示，中部以北、東北部及東北部地區天氣明顯轉涼，其它地區早晚亦涼；下周三晚間低溫預測，各地及澎湖15至19度、金門、馬祖地區12至15度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個1至2度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
