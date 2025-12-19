水氣東移、通過今天全台溼答答 鄭明典：這個南支槽有點特別

今天降水回波明顯，是南支槽接近的影響；「這個南支槽有點特別」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出500百帕高度場圖，他表示，台灣西側的南支槽的槽線，其實是一系列短波槽、脊中的一段。這個現象是氣象學裡「正壓不穩定」的反應，能量由噴流的動能而來，學理上是平均緯流動能或超長波動能轉換成短波動能。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到中高層南支短波槽逐漸在大陸華南建立的影響，昨晚起在南海北部就逐漸有大片的層狀雲系發展並且往台灣方向延伸過來，各地雲量增多，尤其是中南部地區，不過到目前為止降雨的情況還不明顯，除了底層偏東風迎風面的東半部沿海有些局部降雨外，就只有在中南部山區有些零星的地形攔截抬升降雨出現。

吳聖宇表示，預期今天華南的南支短波槽會逐漸東移，明天來到福建、浙江一帶，但是預期會明顯淺化、減弱，但是今明兩天受到槽前南來水氣東移、通過的影響，各地雲量偏多，預報上來看普遍會有短暫陣雨出現機會，雖然預報看起來雨勢都不大，不過各地都有下雨的可能性，降雨應該是呈現一陣一陣的狀態。

吳聖宇說，南支槽前水氣要等到明天晚間以後才會逐漸東移離開，到時候西半部地區降雨的情況將會逐漸停止下來，但是因為東北季風隨後跟著增強，因此迎風面的大台北、東半部地區可能緊跟著又會是東北季風帶來降雨要隨之出現，持續會是比較容易下雨的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

