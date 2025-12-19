水氣東移、通過今天全台溼答答 鄭明典：這個南支槽有點特別
今天降水回波明顯，是南支槽接近的影響；「這個南支槽有點特別」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出500百帕高度場圖，他表示，台灣西側的南支槽的槽線，其實是一系列短波槽、脊中的一段。這個現象是氣象學裡「正壓不穩定」的反應，能量由噴流的動能而來，學理上是平均緯流動能或超長波動能轉換成短波動能。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到中高層南支短波槽逐漸在大陸華南建立的影響，昨晚起在南海北部就逐漸有大片的層狀雲系發展並且往台灣方向延伸過來，各地雲量增多，尤其是中南部地區，不過到目前為止降雨的情況還不明顯，除了底層偏東風迎風面的東半部沿海有些局部降雨外，就只有在中南部山區有些零星的地形攔截抬升降雨出現。
吳聖宇表示，預期今天華南的南支短波槽會逐漸東移，明天來到福建、浙江一帶，但是預期會明顯淺化、減弱，但是今明兩天受到槽前南來水氣東移、通過的影響，各地雲量偏多，預報上來看普遍會有短暫陣雨出現機會，雖然預報看起來雨勢都不大，不過各地都有下雨的可能性，降雨應該是呈現一陣一陣的狀態。
吳聖宇說，南支槽前水氣要等到明天晚間以後才會逐漸東移離開，到時候西半部地區降雨的情況將會逐漸停止下來，但是因為東北季風隨後跟著增強，因此迎風面的大台北、東半部地區可能緊跟著又會是東北季風帶來降雨要隨之出現，持續會是比較容易下雨的天氣型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言