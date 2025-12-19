國道休息站睡一覺…他醒來驚見「關懷單」 最高恐罰1200元

國道休息站停車也有時間限制？一名網友近日在臉書社團「【車床天地】泊點,澡點,景點」發文表示，自己將車停在高速公路休息站停車格內，只是躺在車內座椅上睡覺，醒來卻收到一張「關懷單」，讓他不禁疑惑直呼：「現在高速公路休息站的停車格，都已這麼嚴格了嗎？」

根據原PO貼出的「關懷單」上面寫著：「服務區停放車輛為4小時為上限，您的愛車已停放超過4小時，再請配合停放規定以免受罰，謝謝您的配合。」

網友看到貼文後，有人直言相關規定其實早就存在，「一直都有的規定不是嗎？」、「這個規定不是常識嗎？」、「以前是你不知道，不是現在變嚴格」。也有網友認為，休息站本就屬於高流量空間，「休息站是給大家輪流休息的，我想休息4小時也應該夠了…如果每個人都給停車休息超過4小時，我覺得車位不夠，後續的問題也很多，大家互相吧」。

另有網友指出，執法單位目前多以關懷提醒為主，「現在執法還不算嚴，還會關懷，不錯囉。」也有人提醒，想長時間休息應另覓地點，「想休息為何不下高速再找地方休息，而是在要佔用流量大的休息站停車格，被開關懷單又跑來抱怨，規定就是規定抱怨什麼」。

至於是否能藉由「換車位」規避限制，也有網友直言不可行，「印象中有ETAG進出紀錄，換位也不行」、「換車位沒用，有進入時間」。

依現行法規，《高速公路及快速公路交通管制規則》第25條規定，服務區停車不得超過4小時；若違規可依《道路交通管理處罰條例》「未依規定停放車輛」開立罰單，處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

