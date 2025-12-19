快訊

今明全台降雨「一陣一陣」 周日「冬至」東北季風增強又降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天水氣通過，各地雲量偏多，普遍會有短暫陣雨出現機會，雨勢不大，不過各地都有下雨的可能性，降雨應該是呈現一陣一陣的狀態。本報資料照片
今天全台有雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今明兩天水氣通過，各地雲量偏多，普遍會有短暫陣雨出現機會，雨勢不大，不過各地都有下雨的可能性，降雨應該是呈現一陣一陣的狀態。明晚以後西半部降雨逐漸停下來，但是東北季風隨後增強，因此迎風面大台北、東半部持續是比較容易下雨的天氣型態。

雖然今明兩天沒有明顯的冷空氣南下，但是吳聖宇表示，因為季節的關係，現在台灣附近高空溫度已經夠低，當中高層有水氣要通過台灣，高海拔山區出現固態降水的機會比較大。根據模式預報及氣象署的登山氣象預報，今明兩天3500公尺以上高山地區，不少山頭可能有固態降水、冰霰或雪出現的機會，水氣足夠、溫度偏低，夜間結冰可能性很高。

至於平地溫度方面，吳聖宇表示，今明兩天因為雲量偏多、降雨機會較高，各地白天高溫22至25度左右，南北溫度差異不大，夜晚清晨各地都市地區低溫17至20度，空曠地區有機會降到15至17度之間，日夜溫差的變化相對較小，但是夜晚清晨還是會感覺有點偏涼。

周日是「冬至」。他說，周日東北季風明顯增強，迎風面大台北、東半部短暫陣雨，北部雲量偏多，中南部多雲到晴的天氣，又會恢復到比較典型的東北季風天氣型態。北部、東北部白天高溫20至22度，花東23至25度，中南部高溫回升到25至27度，夜晚到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15至17度，空曠地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯。

下周一持續受到東北季風影響，吳聖宇表示，水氣會較為減少，迎風面大台北、東半部地區的降雨也會慢慢減緩下來，有機會轉為多雲到陰偶有局部短暫陣雨的天氣，西半部多雲到晴。北部、東北部白天高溫20至23度左右，花東地區高溫23至25度，中南部高溫25至27度，夜晚到下周二清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫會降到15至17度，空曠地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，中南部的日夜溫差仍然比較明顯。

下周二東北季風減弱，各地天氣較穩定，北台灣的溫度回升，整體溫度將較為溫暖，但是日夜溫差變化仍大。吳聖宇表示，下周三之後又將是下一波東北季風增強的過程，目前看起來下周後半的東北季風強度仍然比較強，而且持續時間會比較久，是不是會帶來比較低的溫度值得持續觀察注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

