南方雲系北移台灣上空「很多回波」 鄭明典：兩個作用在角力中

「很多回波」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中央氣象署的雷達回波圖，他表示，在冬季，這樣的回波不常見，但是主要回波在海面，這同時也顯示氣流存在繞台灣地形而過的趨勢。

回波明顯，鄭明典說，這是「南支槽」接近的影響；氣流繞地形，這又表示台灣上空有逆溫層。前者有利降雨，後者不利降雨，兩個作用在角力中。

今天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；中央氣象署表示，今、明兩天南方雲系北移，各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。今天清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

商品推薦