南方雲系北移台灣上空「很多回波」 鄭明典：兩個作用在角力中

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前台灣上空很多回波。圖／取自中央氣象署網站
目前台灣上空很多回波。圖／取自中央氣象署網站

「很多回波」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中央氣象署的雷達回波圖，他表示，在冬季，這樣的回波不常見，但是主要回波在海面，這同時也顯示氣流存在繞台灣地形而過的趨勢。

回波明顯，鄭明典說，這是「南支槽」接近的影響；氣流繞地形，這又表示台灣上空有逆溫層。前者有利降雨，後者不利降雨，兩個作用在角力中。

今天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；中央氣象署表示，今、明兩天南方雲系北移，各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。今天清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象署 鄭明典 馬祖

今明全台降雨「一陣一陣」 周日「冬至」東北季風增強又降溫

今天全台有雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今明兩天水氣通過，各地雲量偏多，普遍會有...

未來10天3波東北季風 賈新興：耶誕節水氣偏多略偏濕冷

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

今天南方雲系北移，中央氣象署表示，除了東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外，西半部降雨機率也會逐漸提高，轉為有短暫陣...

水氣來了今全台溼答答 吳德榮：周日冬至冷空氣南下 耶誕節有雨又降溫

今晨平地最低氣溫約在17度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天...

