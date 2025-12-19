未來10天3波東北季風 賈新興：耶誕節水氣偏多略偏濕冷

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，依序為周日「冬至」至下周一、下周三至下周四、下周六至28日；下周四耶誕節水氣偏多，略偏濕冷。

近期天氣，賈新興表示，明天，西半部沿海、恆春半島、台中以南山區及花東有零星短暫雨。周日至下周一，受東北季風影響，周日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。下周一，北海岸、基隆至東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。下周二，東北角至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至下周四，受偏強東北季風影響，下周三，各地山區、桃園以北及宜花東有局部短暫雨。下周四水氣偏多，各地有局部短暫雨，傍晚起西半部漸轉多雲。下周五，各地山區、北海岸、基隆至東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。下周六至28日，受偏強東北季風影響，下周六北海岸、基隆至宜花東有零星短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨。28日，花東山區有零星短暫雨。

短期氣候趨勢，賈新興表示，明年1月上旬全台氣溫以正常至略偏涼的機率較高，明年1月宜蘭降雨仍以略偏多的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

