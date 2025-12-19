今天全台冬雨過境 1地區雨量最多

南方水氣抵達，今天白天起全台各地飄雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依中央氣象署最新的降雨預報，全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然雨勢不至於過大，但下雨機率很高是確定的，外有活動多留意。周日水氣減少，雨區就會快速的回縮到東北部一帶，回到典型的冬季天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

