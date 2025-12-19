快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，其他地區由於雲多下雨，白天氣溫會有所下降。本報資料照片
今天東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，其他地區由於雲多下雨，白天氣溫會有所下降。本報資料照片

今天南方雲系北移，中央氣象署表示，除了東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外，西半部降雨機率也會逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，時間愈晚下雨的地方愈多。

溫度方面，今天東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，其他地區由於雲多下雨，白天氣溫會有所下降，各地高溫約22至25度，低溫約17至19度，有下雨時天氣都會涼一些。澎湖晴時多雲，20至22度，金門多雲時陰短暫雨，16至21度，馬祖多雲時陰短暫雨，15至16度。

明天南方雲系北移，各地有短暫陣雨；東半部下雨時間多，有局部較大雨勢發生機率，西半部上半天降雨地區仍多，下半天逐漸減少。

周日「冬至」東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、大台北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，大台北山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，下周四東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周五至28日東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；下周五北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；下周六、28日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

