水氣來了今全台溼答答 吳德榮：周日冬至冷空氣南下 耶誕節有雨又降溫

今晨平地最低氣溫約在17度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天冷空氣略減弱，因雲多而輻射冷卻也弱，故低溫明顯回升。今晨中高雲由南海移入、結構鬆散，伴隨的降水回波偏弱，山區及東半部有局部雨。

吳德榮表示，今、明兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地亦有偶飄零星小雨的機率；白天舒適、早晚略偏涼。今天北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度、東部17至26度。

周日就是24節氣的冬至。吳德榮表示，周日東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下周一季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；周日、下周一中南部受影響皆輕微、晴朗穩定。下周二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮表示，下周三、下周四另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台灣轉濕涼微冷，其他地區氣溫略降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

