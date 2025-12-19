聽新聞
6到7樓建物無管委會 台中、桃園強化輔導

聯合報／ 記者余采瀅朱冠諭／連線報導
內政部今年起將6至7層集合住宅納入建築物公安申報，但台中、桃園近半老舊社區未成立管委會，成為安全隱憂。記者黃仲裕／攝影
內政部今年起將6至7層集合住宅納入建築物公安申報，但台中、桃園近半老舊社區未成立管委會，成為安全隱憂。記者黃仲裕／攝影

政府今年啟動6到7樓集合住宅納入建築公安申報，台中市、桃園市各列管2713、1662棟，但台中有近半數未成立管委會、桃市逾半尚未成立，有民代提醒，老舊大樓成立管委會若運作困難，形同虛設。台中、桃園都發局指出，已強化輔導、增編修繕補助經費因應。

高雄城中城2021年大火釀46人死亡，引發老舊大樓欠缺管理組織、消防安全檢查問題。內政部要求地方政府針對6至7層集合住宅（H-2）今年起納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍。

台中市都發局統計，6到7樓建物有2713棟，目前逾4成共1241棟建物未成立管委會。台中市議員黃守達說，許多舊社區因找住戶、找錢不易，成立管委會受阻，遑論管委會有效運作；市議員邱愛珊觀察，不少老舊大樓的住戶多為經濟弱勢，連管理費都無力繳，遑論修電梯、換滅火器，實務上「只成立、不運作」情況嚴重，讓公安形同虛設。

台中住宅處指出，成立管委會痛點在住戶共識，輔導團隊會先了解住戶意願，協助找到管理負責人，訂定規約，另外成立管委會首年，會給予補助經費，依戶數最高補助6萬元，加強輔導與誘因雙管齊下。

台中都發局長李正偉說，若已有管理組織，會派技師公安申報輔導訪視，逾3個月未申報，或已輔導成立管理組織，社區仍拒不成立，且未申報者，將優先查處。

桃園市都發局統計，桃園市內6至7樓建築物1662棟，目前約45%報備成立管委會，將加強輔導，提供成立管委會補助6至10萬元，今年協助80處社區成立，較去年、前年輔導量增1倍。

桃園市建管處為強化老舊社區安全，近3年增加修繕補助預算，今年增至6200萬元，公安申請補助修繕項目多為防火門修繕、公安申報缺失改善與申報費用，明年也增編預算達8000萬元。

