老舊大樓公安 專家：應加強法規強制力

聯合報／ 記者余采瀅朱冠諭／連線報導

老舊大樓居住風險高，沒有管委會組織，公設維修不佳，引發安全疑慮，有專家提到，在公寓大廈管理條例1995年立法後，才形成「一個台灣，兩個世界」，因立法前的舊大樓，即便沒成立管委會，也不罰，造成老舊大樓雖有消防、防震的隱憂，卻也無法源依據，強制要求。

台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會副理事長江昆洲說，在公寓大廈管理條例1995年立法前的大樓未成立管理組織不罰，因此大樓公設若未維修改善，甚至當遇到惡鄰或有違建，也因無法源依據查處，社區不能強制驅離或是要求改善，就會衍生居住安全風險。

江昆洲說，今年是6至7樓集合住宅申報首年，若不成立管委會，不僅公安申報困難，後續公安維護也沒有錢，沒有按時公安申報還會面臨鉅額罰鍰。

台灣物業管理學會理事長郭紀子提到，公寓大廈管理條例實施前的老舊大樓，因缺乏管理組織，加上住戶老化、經濟能力衰退，形成「雙老」問題，除了公共安全疑慮，住戶在惡劣環境居住，也影響身心健康。

郭紀子認為，地方政府雖強化輔導，但普遍面臨住戶不願擔任委員、違建出租戶擔心納管後無家可歸、無力繳納管理費的住戶反對等問題。

他說，公寓大廈管理條例雖然有修法，但強制力不足，條文僅規定「有危險之虞」的大樓才需強制成立管委會，認定標準模糊，建議應加強法規強制力、增加行政配套措施和誘因機制，才能有效解決老舊大樓管理問題。

