廣角鏡／粉紅泡泡扎眼 濕地寓教於景

聯合報／ 記者陳俊智
記者陳俊智／攝影
記者陳俊智／攝影

桃園市月眉人工濕地種植約300棵落羽松，藍天白雲與波光粼粼，彷彿一秒置身歐洲；濕地旁的「粉紅泡泡」裝置引人注目，由藝術家羅元鴻2022年地景藝術節創作，靈感來自「福壽螺的卵」，藉由巨大化與搶眼顏色，「寓教於景」讓人認識這個強勢外來種與生態威脅。

