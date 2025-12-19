醫曝短影音成癮傷腦 注意力、記憶力變差

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

時下年輕人沉迷短影音，醫師指出，近二年短影音成癮患者明顯增加，症狀為注意力下降、記憶力變差、情緒浮動與睡眠品質惡化，短短幾分鐘休閒娛樂，變成「大腦在偷懶」。提醒短影音影響注意力、記憶力，更傷害青少年自我控制能力。

網路成癮」問題嚴重，國衛院與清華大學陽明交通大學等團隊合作，開發出網路成癮狀態自動分類系統，有助預警成癮行為，未來有機會發展成校園心理健康篩檢工具。

台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，短影音好比短效型安眠藥，作用快速、藥效短，其快速、碎片化內容會持續刺激大腦獎勵系統，快速分泌多巴胺，產生幸福感。長期沉迷會造成注意力下降、缺乏耐心等「代償」問題，並會想看更多重口味影片得到滿足。

許正典表示，青少年可能因大腦前額葉發展尚未成熟，對短影音刺激更敏感，容易形成依賴。孩子若出現成績退步、睡眠及飲食、習慣改變，如早上起不來，興趣範圍變窄、人際關係改變甚至不想上學，家長要多留意上網情形。

身心科醫師鄭佳益說，短影音濃縮了「強、快、短」內容，不斷刺激大腦多巴胺系統，讓人停不下來，一部接一部。長時間下來大腦只想尋求快速愉悅，對「高價值但慢回報」活動失去興趣與耐心，情緒調節也變困難。

鄭佳益強調，大腦是可塑的，只要願意減少高速刺激，就能重新長回專注力。若已對短影音成癮，家長不能一味限制手機使用，有可能引發更劇烈情緒波動，可透過行為、心理治療等，引導孩子重新建立生活重心。

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文說，網路成癮常見於年輕人，影響學業和社交，身體傷害包括眼睛疲勞、睡眠不足、肥胖，也易造成憂鬱、焦慮等心理健康風險。

