社安網2.0通報調查中心篩派案交非專業 社工界憂漏接

社安網二・○預計明年一月啟動，將成立「通報調查中心」，並考量社工人力不足，開放非社工專業背景者任職，引發社工界擔憂。

社安網二・○針對通報調查處理中心專業人力，不再要求社工專業背景，篩派案人員放寬至社工、教育、心理、犯罪防治、公衛、諮商與輔導系所均可擔任，另設篩派案專員，除前述學歷要求，另需具備二年以上篩派案人員經驗，給予較高薪資待遇。

衛福部一度欲放寬至有大學學歷者，均可擔任篩派案人員，引發反彈後加上科別限制。社工師公會全聯會常務理事鄭麗珍說，社安網服務脆弱、經濟弱勢等族群，案家特性容易排斥外界資源，若非受過專業訓練者，不熟悉與個案建立關係方式，如遇個案抗拒服務，恐直接視其為「沒有被服務意願」導致漏接個案。

立委林月琴說，衛福部應先提出補齊社工專業人力具體策略、方案與期程，而非「把放寬資格臨時應急，變成常態人力政策」，且需同步調整工作內容，涉及社工專業判斷工作，不應由未經相關專業訓練人力替補，應廣納實務經驗，並對外說明新制具體內容。

也有人擔心新制實施後，現行篩派案社工薪資將受影響。林月琴強調，衛福部應善盡督導責任，要求地方政府不得損及現任社工權益，也不得因政策調整，要求現任人員降薪配合。

衛福部指出，考量現行篩派案中心受理疑似保護及脆弱等案件量大，擬藉通報調查處理中心建立派案指標，並運用大數據與人工智慧等科技協助評估、加速派案，讓個案自調查、評估及後續處遇服務皆由社工協助，面對外界對篩派案人員資格疑慮，將持續溝通聽取建議。

