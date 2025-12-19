聽新聞
0:00 / 0:00

暖暖溪汙染非首次 居民質疑環局敷衍了事

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導
住在暖暖區的居民在二○二○年一月廿五日就曾拍到暖暖溪出現白色泡沫畫面。圖／讀者提供
住在暖暖區的居民在二○二○年一月廿五日就曾拍到暖暖溪出現白色泡沫畫面。圖／讀者提供

基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨出現大量不明白色泡沫，居民怒指並非首次，五年前就向環保局陳情過，如今又發生，質疑長期以來偷排廢水從未改善。市議員表示，環保局要成立主動稽查平台，加強查緝偷排業者，不能再讓民眾喝汙水。

在地民眾回憶，二○二○年一月廿五就曾拍到暖暖溪排出白色泡沫，與昨天如出一轍，當時向環保局反映，環保局回覆「近期會先通知工務處辦理會勘，先了解周邊納管與未納管範圍，同仁至現場時已無排放。我們會先調查周邊是否有水汙法未列管之事業且未納管，如小型食品加工廠、洗車業、洗衣業、動物照顧業、食宿業等。」同年二月八日又拍到白濁汙水，地點不同，居民認為市府應徹查暖暖溪沿岸的幾個大排的汙染源。

當初檢舉此案的居民表示，暖暖溪是基隆河支流，匯入基隆河前只有不到五百公尺的河段，要查偷排來源應該不難，但環保局一直沒有徹查汙染排放源，敷衍了事。

市議員林旻勳表示，汙染情況頻傳，基隆河不時會發現廢油、不明泡沬等，環保局要成立主動稽查平台，加強查緝偷排業者。

基隆立委林沛祥說，近期基隆河頻傳人為排放造成汙染，不能以單一事件看待，要杜絕不肖工廠偷排廢水等汙染物，不能只靠事後稽查與裁罰，而必須從法源著手，對具汙染水源疑慮的工廠和公司施以適當管制或遷移，從源頭降低汙染發生的可能性。

環保局長馬仲豪說，環保局接獲各類汙染案件通報後，按巡檢流程稽查人員會至現場並追查汙染源。有關市民提及曾兩度通報暖暖溪出現泡沬汙染情事，時隔五年，尚待找出相關資料才能說明稽查情形。

延伸閱讀

基隆河川汙染頻傳 林沛祥：現行罰則對不肖業者來說 「成本」很低難嚇阻

桃園煉油廠釀春日路、經國路飄異味 凌濤要求環保局督促2事

基隆暖暖溪泡沫初檢出爐 環保局：建議八堵抽水站取水口移位

基隆暖暖溪大量不明泡沫追來源 環保局：初判無油汙疑生活廢水

相關新聞

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

東部海域今晚7時32分發生規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心科長林祖慰表示，本起地震發生在歐亞大陸板塊及菲律賓海版塊...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

老舊大樓公安 專家：應加強法規強制力

老舊大樓居住風險高，沒有管委會組織，公設維修不佳，引發安全疑慮，有專家提到，在公寓大廈管理條例1995年立法後，才形成「...

健康你我他／紋繡眉毛初體驗 氣色更好變年輕

退休後，我應任職教務主任的學生、擔任校長的家弟同學之託，在私校教小學至高三英文、中英文生命教育課程，直到家父病危通知，我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。