暖暖溪汙染非首次 居民質疑環局敷衍了事

基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨出現大量不明白色泡沫，居民怒指並非首次，五年前就向環保局陳情過，如今又發生，質疑長期以來偷排廢水從未改善。市議員表示，環保局要成立主動稽查平台，加強查緝偷排業者，不能再讓民眾喝汙水。

在地民眾回憶，二○二○年一月廿五就曾拍到暖暖溪排出白色泡沫，與昨天如出一轍，當時向環保局反映，環保局回覆「近期會先通知工務處辦理會勘，先了解周邊納管與未納管範圍，同仁至現場時已無排放。我們會先調查周邊是否有水汙法未列管之事業且未納管，如小型食品加工廠、洗車業、洗衣業、動物照顧業、食宿業等。」同年二月八日又拍到白濁汙水，地點不同，居民認為市府應徹查暖暖溪沿岸的幾個大排的汙染源。

當初檢舉此案的居民表示，暖暖溪是基隆河支流，匯入基隆河前只有不到五百公尺的河段，要查偷排來源應該不難，但環保局一直沒有徹查汙染排放源，敷衍了事。

市議員林旻勳表示，汙染情況頻傳，基隆河不時會發現廢油、不明泡沬等，環保局要成立主動稽查平台，加強查緝偷排業者。

基隆立委林沛祥說，近期基隆河頻傳人為排放造成汙染，不能以單一事件看待，要杜絕不肖工廠偷排廢水等汙染物，不能只靠事後稽查與裁罰，而必須從法源著手，對具汙染水源疑慮的工廠和公司施以適當管制或遷移，從源頭降低汙染發生的可能性。

環保局長馬仲豪說，環保局接獲各類汙染案件通報後，按巡檢流程稽查人員會至現場並追查汙染源。有關市民提及曾兩度通報暖暖溪出現泡沬汙染情事，時隔五年，尚待找出相關資料才能說明稽查情形。

