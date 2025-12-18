聽新聞
0:00 / 0:00

社安網2.0 林奕華曝成功關鍵...這3類人員建議風險加給

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安出席行政院會。報系資料照
北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安出席行政院會。報系資料照

行政院今天舉行例行性院會，針對衛福部提出的討論主題「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」，北市副市長林奕華代表市長蔣萬安出席院會，並提4點建議。林表示，北市非常支持社會安全網計畫，但也點出社安網成功與否，最核心的關鍵其實是在於「人」。

林表示，雖衛福部也注意到此關鍵因素，卻沒有看到六都因人員薪資相同，卻因高物價、業務相對繁重，導致人力進用困難問題。林強調，北市物價水準相較其他縣市來得高，過去雖人員進用率達標，但流動率也相當高。建議衛福部研議六都繁重加給或同意地方政府在薪資及加給部分能有彈性、因地制宜的空間。

另外，也請衛福部針對「藥毒癮個案管理人員」、「處遇社工」及「關懷訪視員」等三類人員，考量其工作內容具有一定風險性，研議再額外給予風險加給，因為這是所有人員中進用最困難的部分。

林奕華認為藥毒癮個案管理人員及處遇社工的工作內容專業性高，且服務對象特殊、複雜性，照護及訪視過程具潛在人身安全威脅；關懷訪視員則常須面對突發危機、人身安全風險及高度情緒波動的精神疾患或個案，均應另給予風險加給，以提升人員留任意願，穩定第一線服務量能。

第三，根據現行「社區心理衛生中心設置及管理辦法」規定，地方政府設置心衛中心需有相當空間。然而都會區尋求布建社區心理衛生中心場地相當不易。希望中央能盤點並媒合可運用之國有或公有閒置空間，並建立地方政府與中央跨部會協調機制。

第四，中央運用公益彩券回饋金，補助地方政府布建社區心理衛生中心之場地整修經費，但因北市屬於都會區，場地取得不易，且租金高昂。建議中央研議新增租金補助機制，將補助之整修經費得用於租金補貼，以協助地方因應都會區場地取得不易及租金成本高昂之實務困境。

林奕華強調，社會安全網計畫希望透過結合政府各部門的力量，建構一張綿密的安全防護網，以扶持社會中的每一個人，使其在生活或所處環境出現危機時，得以發揮預警機制或支持功能，達到即時遏止憾事發生的目的。社會安全網計畫立意雖然良好，但仍不能忽視第一線實務運作的困境，希望中央能聆聽地方建議，完善相關制度。

對於副市長林奕華的建議，行政院卓榮泰院長當下指示人事總處、衛福部研議。

衛福部 社會安全網 風險

延伸閱讀

議員稱北市府限縮索資時間 林奕華因故未列席「暫擱預算」

小紅書害北市損失5000萬！綠籲蔣萬安雙城論壇別當「龜孫子」

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定！蔣萬安「這2天」將赴上海交流

高雄演唱會經濟搶眼 北市議員問「服氣嗎？」蔣萬安說話了

相關新聞

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

東部海域今晚7時32分發生規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心科長林祖慰表示，本起地震發生在歐亞大陸板塊及菲律賓海版塊...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

醫曝短影音成癮傷腦 注意力、記憶力變差

時下年輕人沉迷短影音，醫師指出，近二年短影音成癮患者明顯增加，症狀為注意力下降、記憶力變差、情緒浮動與睡眠品質惡化，短短...

勞保撥補 中央最終支付責任法制化

勞保入不敷出多年，隨著少子及高齡化，勞保破產議題一直是各界關注重點，在朝野立委高度共識下，立法院衛環委員會昨審議通過「勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。