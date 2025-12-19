聽新聞
觀察站／基隆河水源保衛戰 市府應拿出魄力

聯合報／ 本報記者游明煌
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影
基隆暖暖溪爆大量白色泡沫，水公司緊急停抽基隆河原水，切換新山水庫供水，環保局設置攔油索。記者游明煌／攝影

基隆河供應基隆和新北汐止約廿八萬戶日常用水，理應是攸關市民健康的「生命之泉」，沿岸卻遍布住宅和工廠，上月先遭油汙染，昨天竟發現連生活廢水都排入上游溪水中，讓民眾生活在汙水入口的恐懼中。

暖暖溪水面滿布泡沫的景象，讓居民痛心疾首。儘管初判為民生廢水，但對當地人而言，這幕場景與五年前如出一轍。五年過去，如今這些泡沫成源頭管理的諷刺控訴。

上月油汙染造成基隆、汐止逾十八萬用水戶受影響，涉案的將誠公司連同負責人在內五人被收押禁見；昨天又出現汙染，說明當前的防汙體系已千瘡百孔。市府和台水公司不能僅靠攔油索消極防禦，應全面升級感測設備的敏銳度；對行水區內的高汙染產業更須施以鐵腕，徹查土地使用現況，不容許不肖業者「掛羊頭賣狗肉」大賺黑心錢。

當前基隆市汙水下水道接管率僅百分之四十四點三九，即使像暖暖街等已有管線覆蓋區域，仍有大量家戶與商家未接管，這些「漏網之魚」排出的廢水直通基隆河上游，如今已成了水源區揮之不去的陰影。

當「翡翠水庫支援基隆汐止」計畫尚在未定之天，八堵抽水站的取水口更移還在評估時，市府應拿出魄力嚴格稽查八堵橋、暖江橋及碇內大排等十八家列管事業，建立一套「水源保衛戰」的標準流程，從加速推動家戶接管嚴格限制水源保護區內危害行為。

短短廿二天內，基隆河接連出現兩次汙染事件，造成恐慌。市民不該在洗澡或飲水時，還要戰戰兢兢地觀察水面是否有泡沫、鼻尖嗅聞是否有油味，市府和台水須讓民眾用水時免於恐懼。

