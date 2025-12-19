聽新聞
八堵抽水站上游 又見廢水白泡沫

聯合報／ 記者游明煌陳儷方／連線報導
基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨出現大量不明白色泡沫汙染物，環保局設攔油索，採樣送驗追查汙染源，疑來自民生廢水。記者游明煌／攝影
基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨出現大量不明白色泡沫汙染物，環保局設攔油索，採樣送驗追查汙染源，疑來自民生廢水。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站上月廿七日才發生油汙染，昨天上游暖暖溪又有大量不明白色泡沫，環保局採樣追查並設攔油索，台水再度緊急停抽基隆河水。市府初判沒有油汙及重金屬，汙染源來自暖暖街雨水下水道生活廢水，暫未找到元凶，已請水公司評估遷移取水口。民眾質疑巡查機制又破功。

台水公司清晨七時十四分接獲通報，泡沬位置距八堵抽水站一點三公里，發現時尚未進入基隆河主流，馬上預防性停止抽取基隆河原水，改由新山水庫供水。

「太扯了，上個月才爆發油汙染影響基隆、汐止十八萬戶，又出現這麼多不明泡沫，基隆人喝水怎麼會安心？」議員連恩典獲報趕至現場說，水源橋下暖暖溪清晨六時有民眾發現大量白色泡沫，布滿上百公尺河面。

基隆市環保局在橋下設攔油索防堵泡沫擴散，台水水質檢驗人員會同環保局採樣送驗。環保局現場檢測水質PH7.05、水溫20.1度、導電度、溶氧6.9mg/L，重金屬試紙無檢出，確切成份送檢驗，結果約一周後出爐，確保水源符合飲用標準才恢復取水。

環保局長馬仲豪說，雨水排水管匯流暖暖街生活汙水後，排放至暖暖溪，清查多個社區消防設備、洗車業者等，尚未發現元凶。

屏東科技大學水文地質專家、名譽教授丁澈士說，水源保護區不應有高汙染處理廢油廠商，應落實汙染行為稽查，管制經營項目，民生廢水管線排汙到水源區，顯示汙水幹管接管率應再提升；可評估取水口往上游移，或汙水幹管往下游移，加強巡查才能降低汙染頻傳。

早年少有人煙的基隆河畔，如今多為密集住宅區、工業區等，皆可能造成汙染，環保局已請水公司評估遷移八堵抽水站取水口位置，確保並優化基隆用水安全。

經濟部長龔明鑫說，再往上游，集水面積變小，枯水期水量可能不夠，不過還是可再討論，目前比較好的方案還是加強監控，像這次就很快發現，馬上暫停取水。台水一區處副處長陳昭賢說，基隆市境內基隆河取水口有八堵、基隆河抽水站二處，是否更移會再整體評估。

