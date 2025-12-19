聽新聞
初代羅密歐與茱麗葉告別巡演 1月登台
經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」廿五周年全球告別巡演，將於明年一月盛大登台。此次巡演不僅象徵作品走過四分之一世紀的里程碑，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉西希莉亞最後一次攜手以「羅茱」站上舞台。對無數伴隨他們歌聲長大的劇迷而言，這將是一生僅有、無法複製的告別時刻。
台灣作為全球告別巡演的亞洲千秋場，將於高雄、台中、台北三地連演近一個月。經典重返、初代謝幕，購票請上udn售票網。
