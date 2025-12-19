聽新聞
一孩家庭可請外傭？9成保母反對

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔／台北報導
托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工連線、全國教保產業工會、台灣職業安全健康連線、台灣家長教育聯盟、婦女新知基金會等社運團體，昨天在台大校友會館舉行記者會，指政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影
托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工連線、全國教保產業工會、台灣職業安全健康連線、台灣家長教育聯盟、婦女新知基金會等社運團體，昨天在台大校友會館舉行記者會，指政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影

賴清德總統日前拋出「一孩家庭」也可申請外籍幫傭的政策構想，引發各界批評。托育及就業政策催生聯盟昨公布最新民調，該政策僅獲百分之十五點二女性支持，另有逾九成現職保母，反對「一孩家庭無差別皆可聘外傭」。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉批評，該政策是以剝削外籍女性移工的勞動權益，去成就台灣女性就業，既無助托育困境，也忽視移工人權，呼籲政府懸崖勒馬。

賴清德總統日前接受媒體專訪指出，將規畫家有十二歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭，最快年底公布相關政策。

為此，托育及就業政策催生聯盟針對全台廿至七十歲女性為母體，抽出一一三八份問卷調查樣本，以及針對在職保母社群的網路問卷調查發現，超過八成女性認為聘外傭應有「弱勢優先」的排序，跟賴清德一樣主張「無差別開放」僅占百分之十五點二。

至於最需要的育兒政策，前三名分別為友善職場、落實兒童托育安全、擴大公共托育資源；而「開放外籍幫傭申請限制」在七個選項中敬陪末座。而在另一份針對全台三四三八名現職保母的網路問卷調查，在回傳八一三份問卷中，有高達百分之九十一點七反對該政策。

全國教保產業工會理事長梁美詩表示，若開放外籍幫傭，對中低收入家庭負擔幫助有限，還會衝擊幼托招生、削弱本土女性就業機會。

對此，勞動部長洪申翰表示，已和衛福部一起進行外籍幫傭政策的評估跟研商。

賴清德 保母 移工 外籍幫傭 人權 育兒

