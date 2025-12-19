醫美手術資格納家醫科 仍無共識

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
為規範美容醫學手術、消滅「直美」亂象，衛福部研議限縮執行醫美手術醫師資格。圖為醫師進行手術示意圖，非新聞當事人。記者陳易辰／攝影
為規範美容醫學手術、消滅「直美」亂象，衛福部研議限縮執行醫美手術醫師資格。圖為醫師進行手術示意圖，非新聞當事人。記者陳易辰／攝影

衛福部針對美容醫學管理新制，將於明年一月上路。醫事司昨與醫界進行第四度協商。醫事司長劉越萍坦言，家醫、急診科與會代表仍表達希望納入大外科，但會議「沒有共識」，後續會針對相關條文確認文字，再由衛福部內包含衛福部長石崇良參與的會議進行討論，並於本月底前公告，元旦如期上路，目前期程沒有改變。

為規範醫美手術、消滅「直美」亂象，衛福部研議限縮執行手術醫師資格。衛福部與醫界目前達成協商內容，包含二○一九年後醫學系畢業生須完成一般醫學訓練計畫（ＰＧＹ），且須有大外科專科醫師資格才能執行美容醫學手術，而施行特定美容醫學手術診所認證以輔導先行，並強化專業自律資訊透明。

衛福部日前與醫界溝通時，將執行美容醫學手術的專科醫師範圍擴大至十一個專科，包括家醫、急診科。但石崇良對此表達「不滿意」。劉越萍說，昨開會溝通約一個半小時，會中家醫及急診科代表仍表達希望留在大外科，因此未達共識，衛福部仍希望美容醫學提供更好服務，保障病人安全。

劉越萍說，這二周已完成收集意見，「現在還有許多透過部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見」，後續將完成正常法制作業程序，針對內容文字重新梳理釐清，並與專家商議。

另，明年農曆年前設置「友善美容醫學查詢專區」，將揭露醫師姓名、專科等資訊，劉越萍說，本月十三日已發文廿二縣市要求二周內收集完成相關資訊，但目前回報不如預期。

醫美 衛福部 石崇良 手術

