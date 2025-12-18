東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

東部海域今晚7時32分發生規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心科長林祖慰表示，本起地震發生在歐亞大陸板塊及菲律賓海版塊交界，這地區易發生較大規模地震，不排除未來3天發生規模4.5至5地震。

氣象署表示，台灣東部海域今晚7時32分發生規模5.1地震，地震深度31.6公里，最大震度4級。各地方最大震度為花蓮4級、宜蘭3級，南投、桃園、竹市、新北2級，台東、台中、苗栗、台北、竹縣、基隆、雲林、嘉義縣市、台南1級。

林祖慰說明，本起地震達到國家級警報，因此針對花蓮縣發布國家級警報。本起地震發生主因為歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞所致，未來3天不排除發生規模4.5至5地震。

以本起地震震央位置來看，看過去自1990年統計至迄今的歷史地震，林祖慰指出，將規模5地震標記出來，總計有20起地震，其中發現2024年0403規模6.56地震最大，其次為2024年4月27日發生規模6.31地震，第三名為2018年2月6日規模6.26地震，且大多震度多為50公里內，屬於極淺層或淺層地震。

另外，台鐵表示，今晚7時32分花蓮縣政府東北方18.3公里發生芮氏規模5.1地震，崇德站4級，花蓮、和平、和仁、南澳、蘇新各3級，和仁=新城間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

宜蘭=和仁、新城=鳳林間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

商品推薦