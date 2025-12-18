快訊

家醫、急診不納入醫美特管法專科無共識 衛福部討論後 年底直接公告

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部將於明年1月上路醫美管理新制，不過針對家醫及急診科納入大外科，衛福部長石崇良坦言「不是很滿意」，今四度與醫界協商。衛福部醫事司長劉越萍表示，家醫、急診科仍表達希望能納在大外科，不過今天「沒有共識」。報系資料照
衛福部將於明年1月上路醫美管理新制，不過針對家醫及急診科納入大外科，衛福部長石崇良坦言「不是很滿意」，今四度與醫界協商。衛福部醫事司長劉越萍表示，家醫、急診科仍表達希望能納在大外科，不過今天「沒有共識」。報系資料照

衛福部針對醫美管理新制，將於明年一月上路。衛福部長石崇良日前對於家醫及急診科別納入大外科，其坦言「不是很滿意」，衛福部醫事司今與醫界進行第四度協商。醫事司長劉越萍於會後表示，家醫、急診科代表仍表達希望能納入大外科，但今天會議「沒有共識」，目前已完成收集意見，後續衛福部會針對相關條文進行文字確認，再由部長石崇良在內的會議討論，於12月31日前公告，元旦如期上路，期程目前沒有改變。

為規範美容醫學手術、消滅「直美」醫師，衛福部限縮執行手術醫師的資格。衛福部與醫界目前達成協商內容，包含2019年後醫學系畢業生須完成一般醫學訓練計畫（PGY），避免未受訓就投入美容醫學的「直美」現象，且須有大外科專科醫師資格才能執行美容醫學手術、施行特定美容醫學手術診所認證輔導先行，強化專業自律資訊透明。

不過，衛福部日前與醫界溝通時，將執行美容醫學手術的專科醫師範圍擴大至十一個專科，包括家醫科、急診科。然而，石崇良針對家醫、急診科列入大外科表達「不滿意」，今為表態後二度開會討論。劉越萍表示，會中家醫及急診科仍表達希望留在大外科行列，因此沒有共識，且這2周已完成收集意見，「現在有許多透過部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見」，後續將走正常法制作業程序，針對內容文字重新梳理釐清，並與專家商議，最後將由衛福部內部會議討論後決定，此草案是衛福部內部授權，將於年底前公告後實施。

另，明年農曆年前設置「友善美容醫學查詢專區」，將揭露醫師姓名、專科等資訊，劉越萍說，13日已發文要求2周內收集完相關資訊，不過目前22縣市回報不如預期，因此透過今會議請各醫學會協助幫忙催促，才能在1月中如期上路。她說，今開會溝通約1個半小時，但仍未有共識，並重申衛福部針對提升美容醫學很有共識，也希望提供更好服務，保障病人安全。

醫學會 衛福部 醫師

