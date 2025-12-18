影／桃機聖誕活動邀旅客同歡 打造7米高科技互動台味聖誕樹

下個星期四就是聖誕節，桃園國際機場洋溢濃厚聖誕氛圍。昇恆昌免稅商店今天下午在桃機二航廈管制區內舉辦「小精靈的節奏派對」，邀請表演團隊在航廈內遊行演出，沿途分送糖果與祝福與旅客互動，不少旅客停下腳步欣賞表演。

表演團隊開始時先以樂器敲打節奏炒熱現場氣氛，隨後逐一邀請現場旅客一同加入演出，其中一位來自日本的遊客在主持人要求下，配合現場音樂以敲擊鍋蓋搭配即興舞蹈演出，將活動氣氛推向另一波高潮。

除了派對遊行，桃園機場第一航廈、第二航廈管制區內也全面換上聖誕新裝，昇恆昌也結合科技互動、以台灣工廠為意象打造高度近七公尺的「台味互動聖誕樹」，旅客只要以手機或平板電腦掃描聖誕樹上的QR Code並回答問題，就能得到專屬聖誕特效框合照。

