健康主題館／三白眼面相 小心甲狀腺眼疾上身

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
面相學中的「三白眼」恐怕是「甲狀腺眼疾」的病症。若未即時處理，可能導致視神經病變，嚴重時恐將永久失明。圖／123RF
面相學中的「三白眼」恐怕是「甲狀腺眼疾」的病症。若未即時處理，可能導致視神經病變，嚴重時恐將永久失明。圖／123RF

面相學中的「三白眼」，常被解讀為性格凶狠、狡猾、好算計，甚至與是非、刑剋連結；但在眼科醫師眼中，「三白眼」恐怕是「甲狀腺眼疾」的病症。若患者未察覺，甲狀腺眼疾的其他症狀隨之出現，如眼窩腫脹壓迫視神經，最嚴重會導致失明

多數民眾提到甲狀腺眼疾，第一個聯想到的是「凸魚眼」。雙和醫院眼科專任主治醫師馬尚德指出，甲狀腺眼疾的臨床表現差異極大，眼球明顯突出只是其中一種，部分患者因眼瞼攣縮、眼位改變，出現上方或下方露白的「上三白」或「下三白」，由於該眼相很常見，面相學甚至衍伸出對應的性格與命運解讀，曾有研究將「下三白」的眼相與犯罪傾向連結，提醒他人「應避而遠之」。

嚴重時恐永久失明 有症狀快就醫

馬尚德說，部分甲狀腺眼疾患者因眼球輕度突出，導致眼瞼無法完全覆蓋眼球，便會呈現三白眼外觀，這是結構性變化。許多患者對外觀改變並不自覺，常等到視力受影響、眼睛不適加劇，才因「怎麼看東西怪怪的」前來就醫。除了外觀變化，甲狀腺眼疾常見症狀還包括乾眼、異物感、眼窩不明原因脹痛、視線模糊、複視。若眼窩內腫脹組織壓迫視神經，未即時處理，可能導致視神經病變，嚴重時恐將永久失明。

免疫抗體攻擊甲狀腺 波及眼窩組織

甲狀腺眼疾屬於自體免疫疾病，在這類疾病中，免疫抗體「認錯敵人」，不只攻擊甲狀腺，也會波及眼窩組織。馬尚德指出，抗體刺激眼窩內的纖維母細胞，使脂肪組織增生、眼外肌肥大，並引發淚腺、眼瞼與結膜水腫，進而造成眼球突出、斜視、眼瞼位置異常，甚至壓迫視神經。

治療甲狀腺眼疾，並不是把甲狀腺功能指數拉回正常值就能改善，馬尚德說，臨床會使用「臨床活動度評分（CAS）」評估疾病是否處於發炎活躍期。CAS依疼痛、紅腫、腫脹等7項臨床表現計分，每項1分，總分介於零到7分。分數零至2分，多屬穩定或纖維化期，可先採保守治療；若達3分以上，代表發炎活躍，需積極介入。

甲狀腺眼疾治療

1 對於症狀輕微、CAS分數偏低者，治療以改善不適為主，包括使用人工淚液或潤滑藥膏緩解乾眼；建議戒菸，研究顯示，吸菸會加重甲狀腺眼疾的發炎反應；適度補充含硒食物，如巴西堅果與部分海鮮，也有助降低發炎程度。

2 若疾病進入活動期，第一線治療為每周1次高劑量靜脈注射類固醇，療程約12周，必要時合併免疫抑制劑，以提升療效並降低復發風險。不過，類固醇可能造成血糖上升、骨質疏鬆或感染風險，免疫抑制劑也可能引發腸胃不適或白血球下降，治療前需由醫師審慎評估。

3 近年有標靶藥物可選擇，對改善眼球突出與複視具顯著效果，但療程費用高昂，約新台幣4百萬元，目前台灣仍在臨床試驗階段，尚未全面使用，且部分患者可能出現聽力受損或高血糖等副作用。

4 若患者出現急性視神經壓迫，須立即接受眼窩減壓手術，以避免不可逆的視力喪失；待疾病進入穩定期後，也可視需求進行斜視或眼瞼矯正手術，改善視覺功能與外觀。

