2運動做16周 可降體脂8.7%至12.5%

減肥維持體態及健康是許多人一輩子的課題，過去多用BMI來評斷健康及肥胖程度，不過有些看起來胖的人身體卻健康，因此肥胖不僅看體重，內臟脂肪也是相當重要的一環。國立台南護理專科學校副教授張祐瑄表示，透過16周一周3次有氧或高強度間歇運動，即使不刻意節食，2種運動方式平均能成功減下8.74至12.56%體脂。

內臟脂肪肥胖是很多現代人的健康問題，張祐瑄以「序貫多重隨機試驗」找出最適合社區肥胖者減少內臟脂肪的運動順序，研究發現，8周實行中等強度有氧運動，能有效降低內臟脂肪；高強度間歇訓練者，宜連續16周且不中途更換運動形式，可達最佳減脂效果。

張祐瑄指出，由於肥胖成因複雜且具個體差異，此項研究是針對40至64歲男性體脂肪率超過25%、女性體脂率超過30%，共116位社區居民分成二組，實施有氧和高強度間歇運動。

張祐瑄說，在不控制飲食、節食情況下，第一階段前8周受試者進行每周3次、每次30分鐘「中強度有氧運動」，或每次20分鐘「高強度間歇訓練」。結果發現以短期8周成效來看，有氧運動在降低內臟脂肪方面效果較突出。

有氧運動是透過規律、持續地消耗氧氣來提供能量的運動，訓練心肺耐力、燃燒熱量和脂肪，包括慢跑、游泳、快走。高強度間歇運動是在短時間訓練加上短時間休息，重複循環，讓心跳能快速提升，有助於短時間內消耗熱量，達到減重與減脂的效果。

張祐瑄表示，針對成效不彰的民眾轉換運動模式，再實施第二階段8周運動。長期來看，有氧運動與高強度間歇訓練對減少內臟脂肪的效果並沒有顯著差異，有氧平均可減少12.5%、高強度間歇則是8.7%，無論初始選擇何種模式，凡是持續16周堅持同一種運動，維持「穩定性」才是減脂致勝關鍵。

