聽新聞
0:00 / 0:00

2運動做16周 可降體脂8.7%至12.5%

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
高強度間歇運動短時間內消耗熱量，可達到減重與減脂的效果。圖／123RF
高強度間歇運動短時間內消耗熱量，可達到減重與減脂的效果。圖／123RF

減肥維持體態及健康是許多人一輩子的課題，過去多用BMI來評斷健康及肥胖程度，不過有些看起來胖的人身體卻健康，因此肥胖不僅看體重，內臟脂肪也是相當重要的一環。國立台南護理專科學校副教授張祐瑄表示，透過16周一周3次有氧或高強度間歇運動，即使不刻意節食，2種運動方式平均能成功減下8.74至12.56%體脂。

內臟脂肪肥胖是很多現代人的健康問題，張祐瑄以「序貫多重隨機試驗」找出最適合社區肥胖者減少內臟脂肪的運動順序，研究發現，8周實行中等強度有氧運動，能有效降低內臟脂肪；高強度間歇訓練者，宜連續16周且不中途更換運動形式，可達最佳減脂效果。

張祐瑄指出，由於肥胖成因複雜且具個體差異，此項研究是針對40至64歲男性體脂肪率超過25%、女性體脂率超過30%，共116位社區居民分成二組，實施有氧和高強度間歇運動。

張祐瑄說，在不控制飲食、節食情況下，第一階段前8周受試者進行每周3次、每次30分鐘「中強度有氧運動」，或每次20分鐘「高強度間歇訓練」。結果發現以短期8周成效來看，有氧運動在降低內臟脂肪方面效果較突出。

有氧運動是透過規律、持續地消耗氧氣來提供能量的運動，訓練心肺耐力、燃燒熱量和脂肪，包括慢跑、游泳、快走。高強度間歇運動是在短時間訓練加上短時間休息，重複循環，讓心跳能快速提升，有助於短時間內消耗熱量，達到減重與減脂的效果。

張祐瑄表示，針對成效不彰的民眾轉換運動模式，再實施第二階段8周運動。長期來看，有氧運動與高強度間歇訓練對減少內臟脂肪的效果並沒有顯著差異，有氧平均可減少12.5%、高強度間歇則是8.7%，無論初始選擇何種模式，凡是持續16周堅持同一種運動，維持「穩定性」才是減脂致勝關鍵。

運動 脂肪 內臟 肥胖 成功

延伸閱讀

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

「這2種運動」維持16周可降體脂8.7至12.5％ 但最關鍵其實是這件事

楊冪凍齡好身材「靠這3招」規律健身、飲食管理、作息自律缺一不可

房事不幸福 4位熟男就有1人有這症狀

相關新聞

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

東部海域今晚7時32分發生規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心科長林祖慰表示，本起地震發生在歐亞大陸板塊及菲律賓海版塊...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

產官4度協商… 醫美手術資格納家醫科 仍無共識

衛福部針對美容醫學管理新制，將於明年一月上路。醫事司昨與醫界進行第四度協商。醫事司長劉越萍坦言，家醫、急診科與會代表仍表...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

老舊大樓公安 專家：應加強法規強制力

老舊大樓居住風險高，沒有管委會組織，公設維修不佳，引發安全疑慮，有專家提到，在公寓大廈管理條例1995年立法後，才形成「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。